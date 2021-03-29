 DW’den yeni mobil Almanca kursu: Nicos Weg | DÜNYA | DW | 30.03.2021

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DÜNYA

DW’den yeni mobil Almanca kursu: Nicos Weg

"Almanca her yerde" sloganıyla Almanca dil kursu içeriklerini güncel koşullara göre yeniden düzenleyen DW, yeni kursu "Nicos Weg" (Nico’nun Yolu) ile özellikle mobil Almanca öğrenmek isteyenlere hitap ediyor.

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Nicos Weg – Trailer

Ücretsiz Almanca kurslarıyla yarım asırdan buyana önemli bir kültür hizmetine öncülük eden DW Türkçe, yepyeni bir dil kursu daha hazırladı: Nicos Weg (Nico'nun Yolu).

Temel Almanca eğitimine modern ve eğlenceli bir boyut getiren DW’nin yeni mobil kursu "Nicos Weg" Almanya’ya yeni gelen bir gencin burada bir düzen kurmaya çalışmasınını anlatıyor. Özellikle Almanya’da yaşam ve istihdam koşulları gibi hayatın içinden konuların öğretici ve aynı zamanda keyifli bir şekilde işlendiği kursta, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi normları kapsamındaki A1, A2 ve B1 seviyelerine yönelik görsel ve yazılı içerikler yer alıyor.

Türkçe dahil toplam 11 dilde hazırlanan ve DW’nin diğer tüm kursları gibi ücretsiz olan "Nicos Weg" serisinin yanı sıra seviye tespit sınavı, Almanca alfabe telaffuzu ve diğer dil kursu içeriklerinin de yer aldığı DW’nin yenilenen "Almanca Öğrenin" portalına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://learngerman.dw.com/tr/overview

DW / MÇ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Nicos Weg – Trailer  

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