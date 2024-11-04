DW'de gazetecilik eğitimi için başvurular başladı

2026'da DW'nin kıdemli gazetecilik eğitimini alacak 12 kişiyi belirlemek için başvuru süreci başladı. İşte program hakkında bilmeniz gerekenler ve başvuru koşulları:

Almanya'nın 32 dilde yayın yapan uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) gazetecilik eğitiminin ("Volontariat") 2026-2027 dönemi için başvuru süreci başladı.

Söz konusu eğitim, Almanya ve dünyada en kıdemli gazetecilik eğitimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

18 aylık eğitim kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinden genç gazeteciler ve gazeteci adayları, televizyon moderasyonu, multimedya öykü anlatımı, veri gazeteciliği ve yapay zeka ile çalışma gibi geniş bir yelpazede eğitim görüyor.

Katılımcılar, DW'nin Bonn ve Berlin'deki merkezlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki DW bölgesel büroları ve stüdyolarında deneyim kazanma fırsatı yakalıyor.

Programa katılanlar, maaş da alıyor.

Kim başvurabilir?

Gazetecilik deneyimi olanların yanı sıra hukuk, ekonomi, bilim veya teknoloji gibi alanlardan gazeteciliğe geçiş yapmayı planlayanların başvurularının kabul edildiği programa katılanların, açık bir dünya görüşüne ve eleştirel bakış açısına sahip olmaları bekleniyor.

Toplam 12 kontenjanın bulunduğu programın başvuru süreci, çeşitli aşamalardan oluşuyor. Bu aşamalar kapsamında internet üzerinden yapılacak bir değerlendirmenin yanı sıra yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi de yer alıyor.

İngilizce-Almanca bilgisi şart

Almanca ve İngilizce olmak üzere iki dilde yürütülen eğitim için, adaylar arasında

-DW'nin Türkçe'nin de aralarında bulunduğu yayın dillerinden birinin ana dili olmasının yanı sıra C1/C2 seviyesinde İngilizce ve B1/B2 seviyesinde Almanca bilmeleri,

veya

-ana dili İngilizce olan veya C1/C2 seviyesinde İngilizce bilenlerin B1/B2 seviyesinde Almanca bilmeleri,

veya

-ana dili Almanca olan veya C1/C2 seviyesinde Almanca bilenlerin C1/C2 seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Adayların aynı zamanda üniversite veya yüksekokul eğitimi görmüş olmaları şart.

Başvurular, internet üzerinden 18 Kasım 2024 TSİ gece 3'e kadar yapılabilecek.

Başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgiye DW Akademi'nin ana sayfasından ulaşabilirsiniz.