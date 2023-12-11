DW Tasarımı: Neden şimdi biraz daha farklı görünüyoruz?

DW, erişilebilirliği ve kullanım kolaylığını ön plana alan yeni bir görünüme kavuştu. Baş Editör Manuela Kasper-Clardige, sizi bekleyen değişikliklerin en önemlilerini açıklıyor.

Yeni bir görünüm, daha iyi bir kullanıcı deneyimini hedefleyen taptaze ve optimum hale getirilmiş bir dizayn... Tasarım ekibimizin aylardır üzerinde çalıştığı değişikliklerin bazılarını size tanıtmak isterim.

Kapsayıcılık ve erişilebilirlik kurumsal tasarımımızın geliştirilmesinin odak noktasında yer alıyor. Gelecekte de içeriklerimiz engelli bireylerin erişimini gözetecek şekilde oluşturulacak.

Web sitemizin ve uygulamamızın teknik performansı da daha iyi bir kullanıcı deneyimi doğrultusunda iyileştirildi.

Sayfanın görünümünün iyileştirilmesi sayesinde aradığınız bilgilere daha hızlı ulaşabileceksiniz. Sitemizdeki içerikleri okumayı kolaylaştırmak için kullandığımız yazı tipini de değiştiriyoruz. Menüler ve arka plandaki görsel ayarlar görünümü iyileştirdiği gibi, DW'nin güvenilir bir bilgi kaynağı olarak tanınabilirliğini de güçlendiriyor.

İçerikleri daha hızlı ve kolay bulun

Renk paleti ve grafikler de dinamik bir güncelleme sürecinden geçiyor. Daha hayat dolu renkler ve karmaşık bilgileri anlaşılır şekilde ortaya koyan grafiklerimiz sizleri bekliyor.

İçeriklerimizin daha hızlı ve iyi şekilde yeniden tanınabilmesini, sitemiz ile uygulamamızı kullanmanın gelecekte sizin için daha keyifli hale gelmesini istiyoruz.

dw.com'un yeni görünümü sadece bir başlangıç. Bunu, gelecek aylarda DW'nin içeriklerinin yer aldığı platformlardaki diğer değişiklikler izleyecek.

DW tasarımındaki değişikliklere ilişkin deneyim ve izlenimlerinizi bizimle paylaşın. Geri bildirimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz!

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?