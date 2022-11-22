DW Türkçe'ye "Araştırmacı Gazetecilik" ödülü

Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan gazeteciler arasında DW Türkçe'den Pelin Ünker ve Serdar Vardar da bulunuyor.

Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Salı günü Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin burada ödül alan gazeteciler için, "Böylesine güzel araştırmacı gazeteciliğin örnek haberlerini yaparak hem mesleğimizi hem bizi onurlandırdılar" dedi.

Törene katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye aday ülke statüsünde olduğu için medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığı konularında durumu yakından izliyor ve her yıl rapor hazırlıyoruz. Son yıllarda, ne yazık ki, bu alanlardaki gerilemeye yer vermek zorunda kaldık. Yeni dezenformasyon yasasının ifade özgürlüğü üzerinde daha fazla baskıya sebep olabileceği hususunda endişeliyiz" diye konuştu.

AB desteğiyle Gazeteciler Cemiyeti ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı tarafından verilen ödüller için düzenlenen törende finale kalan beş haberden üçüne derece ödülleri ve iki habere Jüri Özel Ödülü verildi.

DW Türkçe'den Ünker ve Vardar'a üçüncülük ödülü

DW Türkçe muhabirleri Pelin Ünker ve Serdar Vardar da ödül alan gazeteciler arasında yer aldı.

Ünker ve Vardar, "Pandora Papers" araştırma yazı dizisiyle üçüncülüğe değer görüldü.

Gazeteciler Cemiyeti'nden Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada DW Türkçe muhabirlerine ödül verilme gerekçesi olarak, "Halkın cebinden çıkarılıp vergi cennetlerine akıtılan varlıkların izini süren Pandora Papers çalışmalarıyla üçüncülük ödülüne layık görüldüler" denildi.

Ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Gürtuna'nın elinden alan Pelin Ünker, burada yaptığı konuşmada ödülünü zor şartlar altında mesleklerini sürdüren gazetecilere adadığını belirterek, "Ödül törenlerinde yıllardır gazeteciler tarafından benzer talepler dile getiriliyor. Evet, özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz. Umuyorum ki gelecek yıl, bu özgürlük ve adalet taleplerinin biraz olsun yerine geldiği bir Türkiye’ye kavuşuruz" dedi.

Kimler ödül aldı?

Törende Ünker ve Vardar'ın yanı sıra ödül alan gazeteciler şunlar:

-Can Özçelik, "Kendi bakanlığına mal satan bakan"

-Çiğdem Toker, "Kanal İstanbul Dosyası"

-Hazal Ocak, "Demirören/Ziraat Bankası dosyası"

-İbrahim Gündüz, "Para için Paris İklim Anlaşmasını imzaladılar ama… Bakanlıktan binlerce ton siyanüre onay"

DW,ANKA/TY,BÖ