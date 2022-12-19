DW Türkçe'nin iki haberi 2022'nin en iyileri arasında

GIJN, 2022'nin En İyi Araştırmacı Gazetecilik Hikayeleri arasında DW Türkçe'nin iki ve +90'ın bir haberini de saydı.

Küresel Araştırmacı Gazetecilik Ağı (GIJN), Türkiye'den 2022'nin En İyi Araştırmacı Gazetecilik Hikayeleri arasında Deutsche Welle Türkçe'nin iki haberini de saydı.

GIJN editörü Pınar Dağ tarafından hazırlanan seçkide "DW Türkçe'den araştırmacı gazeteciler Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın ICIJ ile iş birliği içinde hazırladıkları araştırma, Türkiye’nin yurtdışındaki fahri konsoloslarından en az dördünün vize sahteciliği, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla farklı skandallara karıştığını ortaya koydu. Muhabirler, Türkiye'de 50 kadar fahri konsolosun uyuşturucu sevkiyatından hayali ihracata, yasadışı bahisten insan kaçakçılığına kadar her türlü olaya karışmakla suçlandığını tespit etti" denildi.

Burcu Karakaş'ın cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili haberi de 2022'nin en iyileri arasında gösterildi.

Yazıda "Araştırmacı gazeteci Burcu Karakaş, DW Türkçe için hazırladığı bu haberde, tahliye edilmesine günler kala hayatını kaybeden 'Ferhan Y' adlı mahkum da dahil olmak üzere, gözaltında ölüm ve kötü muamele konularını inceliyor. Bir aile üyesi Karakaş'a, ölmeden önce çekilen bir fotoğrafta Ferhan'ın dudaklarının ve gözlerinin şişmiş olduğunu söylüyor. Ailesine kalp krizinden öldüğü söylense de, ölüm belgesinde gizemli bir şekilde bulaşıcı bir hastalıktan öldüğü yazıyordu. Gazeteci, daha geniş anlamda, avukatlar ve insan hakları savunucuları arasında suç duyurularının cezasız kaldığı ve cezasızlığın şiddeti pekiştirdiği yönündeki endişeleri aktarıyor. Bu hikaye, geri gönderme merkezleri ardında yaşayanlara nasıl davranıldığına dair bir fikir vermekte, yetkililer, gardiyanlar ve idareciler hakkında önemli soruları gündeme getirmekte" denildi.

DW öncülüğünde kurulan, BBC, F24 ve VOA'nın da katkı sağladığı YouTube üzerinden yayın yapan +90'da yayınlanan bir haber de 2022'nin En İyi Araştırmacı Gazetecilik Hikayeleri arasında sayıldı. Araştırmacı foto muhabiri Fatih Pınar'ın hazırladığı Türkiye'de "evsiz ve kadın olmak" haberi seçkide yer aldı. "İstanbul'da çok sayıda evsiz kadınla görüşerek hikayelerini araştıran gazeteci, birçoğunun erkek şiddetine maruz kaldığını ve aile içi çatışmalar nedeniyle evden kaçtığını tespit etti" denilirken "YouTube'da +90 kanalında yayınlanan belgesel, evsizliğin neden-sonuç ilişkisini dramatize etmeden irdelerken, bir yandan da bu kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları grafiklerle gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, BK