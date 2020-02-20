DW Türkçe video haberciler (video journalist) arıyor!

"Corona virüs tüm dünyaya yayılacak ama..."

Avrupalı uzmanlar Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 30 civarında ülkeye yayılan corona virüsle ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği üyesi Eslid Petersen hastalığın kaçınılmaz olarak tüm dünyaya yayılacağı ama ölüm oranın da giderek düşeceği görüşünde.