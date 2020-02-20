DW Türkçe video haberciler (video journalist) arıyor!

Deutsche Welle Türkçe, görüntülü haber alanında Türkiye’de çalışmak üzere serbest gazeteciler arıyor.
Farklı dijital platformlarda yayın yapan Deutsche Welle Türkçe, görüntülü haber alanında Türkiye’de çalışmak üzere kamera, kurgu, görsel anlatım becerisi ve deneyimine sahip serbest gazeteciler arıyor.
Video içeriği geliştirme, araştırma, haber yazma, prodüksiyon, çekim ve kurgu aşaması dahil en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip kişiler pozisyona başvurabilir.
Aranan nitelikler:
. En az üç yıllık gazetecilik deneyimi
. Kamera, ses, ışık, çekim bilgi ve deneyimi
. İleri düzeyde kurgu ve post prodüksiyon deneyimi (Adobe Premiere, Avid vb.)
. Tercihen canlı yayın ve sunuculuk deneyimi
. Reji ve organizasyon deneyimi
Eğitim:
. Üniversite mezunu
Özel beceri ve bilgiler:
. Uluslararası dijital medya piyasasını iyi tanıyan
. Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen
. İletişim yeteneği güçlü
. Esnek çalışma saatlerine sahip
. Zaman baskısı altında çalışabilen
. Yaratıcı, araştırmayı seven
. Çok iyi derecede İngilizce ve/veya Almanca bilenler başvuruda bulunabilir.
İlgilenenler özgeçmişlerini, imzalı üç görüntülü haber örneğinin linkini, DW Türkçe’nin YouTube platformuna uyabileceğini düşündüğü üç video haber önerisi ile birlikte aşağıdaki e-posta adresine gönderebilir.
iletisim@dw.com
Son başvuru tarihi 12 Mart 2020.