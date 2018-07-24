 DW muhabiri Belarus’ta gözaltına alındı | AVRUPA | DW | 08.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

DW muhabiri Belarus’ta gözaltına alındı

Belarus’ta aralarında Deutsche Welle muhabiri Paulyuk Bikovski'nin de bulunduğu bir grup gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler, resmi haber ajansının veri bankasını yasa dışı bir şekilde kullanmakla suçlanıyor.

DW muhabiri Paulyuk Bikovski

DW muhabiri Paulyuk Bikovski

Belarus'un başkenti Minsk'te 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarla bir grup gazeteci gözaltına alındı. Bu gazeteciler arasında Deutsche Welle Rusça Servisi'nin muhabiri Paulyuk Bikovski de bulunuyor. Evinde arama yapılan Bikovski, Çarşamba sabahı Facebook profilinden yaptığı paylaşımda, “Soruşturma Komitesi bana geldi” ifadesini kullandı. Kendi de gazeteci olan eşi Volha Bikovskaya da yapılan aramayı Facebook üzerinden duyurdu.

Ajans haberlerinin "çalındığı” iddia ediliyor

Bir gün önce de ülkenin en tanınmış bağımsız medya kurumları arasında yer alan “tut.by” haber portalı ve “BelaPAN” adlı haber ajansının ofislerinde de arama yapılmıştı. Bikovski'nin yanı sıra "tut.by” sitesinin genel yayın yönetmeni Maria Solotova ve ekibindeki gazeteciler Anna Kaltigina ve Galina Ulasik ile "BelaPAN” haber ajansından Tatiana Korovenkova'nın da aralarında bulunduğu bağımsız gazetecilere, Belarus'taki resmi haber ajansı BelTA’nın ücrete tabi hizmetlerinden yasa dışı yollardan yararlanıldığı suçlamaları yöneltiliyor.

Deutsche Welle’ye konuşan Bikovski’nin eşi Volha Bikovskaya, yetkililerin sabah saatlerinde evlerinde yaptıkları aramada bulabildikleri bütün cihazlara el koyduklarını, tüm bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra USB çubukları, diskler ve banka kartlarını da aldıklarını belirtti. Doğrudan Belarus Devlet Başkanı’na bağlı olan “Soruşturma Komitesi” tarafından yapılan aramanın yaklaşık iki saat sürdüğünü söyleyen Bikovskaya, "Daha sonra eşim Paulyuk Bikovski Komite’nin binasına götürüldü. Gözaltına alındığı sırada, yetkili memur kendisinin şu anda sadece tanık statüsünde bulunduğunu belirtti” diye konuştu.

"Siyasi bir saldırı

Gazeteci Bikovskaya eşinin gözaltına alınmasının arkasında, sözde gayriresmî yollardan "BelTA” aboneliğinden yararlanmakla suçlanan bağımsız gazetecilere yönelik yürütülen siyasi bir saldırının olduğuna inanıyor. “Kanımca, eşimin, aynı benim gibi, bu olayla hiçbir ilgisi yok” diyen Bikovskaya, soruşturmanın aslında Belarus’taki bağımsız gazeteciliği hedef aldığını ve abonelikle ilişkili mali çıkarlarla bir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bikovskaya, “Bu tamamıyla saçma bir vaka” diye ekliyor.

"Hırsızlığın hiçbir anlamı yok

Belarus İçişleri Bakanlığı, suçlamaların yöneltildiği kişilerin iki yıl zarfında yaklaşık 15 bin ajans haberini, abonelik ücreti ödemeden kullandığını iddia ediyor. Ancak "tut.by” ve diğer bağımsız medya kuruluşlarının çalışanları ajans haberlerini "çalmanın” bir anlamı olmadığını, "BelTA” haberlerinin zaten sadece ilk 15 dakika boyunca ücretli olduğunu, sonrasında herkes tarafından kullanılabildiğini belirtiyor ve tüm bir yazı işleri için aylık abone ücretinin de yaklaşık 300 euro olması nedeniyle, yasa dışı yoldan ajans haberlerini kullanmanın hiçbir manası bulunmadığını vurguluyor.

Berlin gelişmeleri yakından takip ediyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Konseyi bağımsız gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto etti ve soruşturmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep etti. Ancak Belarus Dışişleri Bakanlığı siyasi bir baskı iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirterek gözaltıların "basın özgürlüğü veya bağımsız gazetecilik ile hiçbir ilgisi olmadığını” ifade etti.

DW'ye bilgi veren Almanya Dışişleri Bakanlığı da hükümetin konuyla ilgili olarak Belarus hükümetini, tutarlı davranılması yönünde uyardığını belirtti. Açıklamada, "Belarus tarafına basın ve düşünce özgürlüğüne saygı duyulması çağrısının yapıldığı, Alman hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği ve basın ve düşünce özgürlüğünün Alman hükümeti tarafından korunmasına çalışılan temel ilkeler olduğu” ifade edildi.

Mikhail Bushuev

© Deutsche Welle

 

Önerdiğimiz linkler

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Zibakalam’a verildi

Deutsche Welle (DW) İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu seneki sahibi İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam ödülünü Bonn’da düzenlenen Küresel Medya Forumu’ndaki törenle aldı. Ödülü DW Genel Müdürü Peter Limbourg takdim etti. (12.06.2018)  

Ankara'nın yeni dostu: Belarus

Cami açılışı için Minsk’e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile yakınlaşmasından sonra şimdi Rusya’nın en yakın müttefiki Belarus ile de ilişkilerini geliştiriyor. (11.11.2016)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

DW eski muhabiri Hint gazeteci öldürüldü  

Benzer içerik

Türkei - Sicherheitskräfte vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul

Basın için bayram mı özgürlük mücadelesi mi? 24.07.2018

Sansürün kaldırıldığı gün olması nedeniyle “Basın Bayramı” olarak benimsenen 24 Temmuz, 1971 askeri darbesinden sonra sansürün geri dönmesiyle, “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” ilan edilmişti. Peki bugün durum ne?

Symbolbild Pressefreiheit in der Türkei

Türkiye'de basın özgürlüğü için kampanya 08.06.2018

Uluslararası Basın Enstitüsü öncülüğündeki basın kuruluşları Türkiye'de bağımsız gazetelere destek olmak için kampanya başlattı. Enstitü Direktörü Trifoni, "Bağımsız gazetecilik hayatta kalma mücadelesi veriyor" diyor.

Türkei Canan Coskun Reporterin der Cumhuriyet

Canan Coşkun: Hapis cezasına şaşırmadım 19.07.2018

Gazeteci Canan Coşkun “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan hapis cezasına çarptırıldı. DW'ye konuşan Coşkun, verilen cezayı "muhaliflere yönelik baskının bir parçası" olarak nitelendirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Malta Reisepass von Blogger Manuel Delia (DW/A. de Loore)

AB'de "altın pasaport" isyanı

AB Komisyonu, yüksek miktarda para yatırımı yapan üçüncü ülke vatandaşlarına vatandaşlık tanıyan üye ülkeleri uyardı. Komisyon üyesi Jourova, "AB'de Truva atları istemediklerini" söyledi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 