DW muhabiri Alican Uludağ'a Sinan Ateş haberi soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında Sinan Ateş cinayetinin tutuklu şüphelisi MHP'li Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında cezaevinde olan Serdar Öktem, avukatı aracılığıyla DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Öktem, Uludağ’ın DW Türkçe'de yayımlanan, "Sinan Ateş cinayetinde savcı krizi" başlıklı haberinden şikayetçi oldu. Dilekçede, "Kişisel verileri kanuna aykırı olarak ele geçirme", "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme" suçlarının işlendiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, bunun üzerine Uludağ hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, Uludağ’ın şüpheli olarak ifadesinin alınması için Emniyet'e yazı yazdı. Polisler, Uludağ'ı ifade vermesi için polis merkezine davet etti.

Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporunu haberleştiren T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında gizliliği ihlal suçundan dava açmıştı.

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