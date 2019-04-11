DW İspanyolca kanalı Venezuela'da kablolu yayından çıkarıldı

Siyasi krizin sürdüğü Venezuela'da ülkedeki gelişmelerle ilgili yayın yapan Deutsche Welle'nin yayınlarına müdahale edildi. Venezuela Ulusal İletişim Komisyonu (CONATEL) Deutsche Welle'nin İspanyolca televizyon kanalını kablolu yayından çıkardı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, CONATEL'in aldığı kararı değerlendirirken, "DW'nin yayınlarının yeniden izlenebilmesini" talep etti.

Deutsche Welle'nin İspanyolca televizyon kanalı Venezuela'daki siyasi krizin tırmanmasıyla her gün düzenli olarak ülkedeki gelişmelere yer veren bir televizyon programına yer veriyor. Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg ve DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl, Venezuela'daki siyasi kriz vesilesiyle yapılan özel yayınlara DW'nin sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından da ulaşılabileceğini belirtti.

Genel Müdür Limbourg açıklamasınde, "İzleyiciler ve kullanıcılarımızı Venezuela'daki gelişmeler konusunda bilgilendirmek için bundan sonra da çalışacağız" dedi.

Venezuela'da Ocak ayından bu yana siyasi kriz tırmanıyor. Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido 23 Ocak 2019'da, Devlet Başkanı Maduro'ya meydan okuyarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülke, Guaido'nun Maduro'yu koltuğundan indirmek için sürdürdüğü girişime destek veriyor. Maduro, 2013'ten bu yana iktidarda bulunuyor.

DW / HT, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe