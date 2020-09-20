DW: Hem iyi hem erişilebilir gazetecilik

Televizyonda yalnızca hükümetin kontrolündeki medya izleniyorsa, hükümet karşıtı gazete kalmadıysa, protestocular sokakta sert müdahalelere maruz kalıyorsa, geriye yalnızca internet kalıyor. Özgür bilgilere erişim sağlayan internet sayesinde, hükümetten farklı düşünen kişiler fikirlerini bloglarda ve sosyal medyada kısıtlamalara maruz kalmaksızın ifade edebiliyor.

Bir uluslararası bilgi sağlayıcı olan DW de internet üzerinden gerçekleri baz alan haberler yayınlıyor. Bunun arka planında, kurumun açık görüşlü ve çoğulculuğa dayalı dünya görüşünü temel alan değerler yer alıyor.

Özellikle kriz dönemlerinde, objektif bilgilere erişim, birçok ülkede hükümet baskısı nedeniyle zor hatta imkansız olabiliyor.

Örneğin kısa süre önce Belarus'ta, 70'e yakın web sitesine erişim engellendi. Kaşmir'de 213 gün boyunca internet bağlantısı kesildi. Çin ve İran'da uluslararası haber kanallarına erişim yıllardır engellenmiş durumda. Bunlar arasında DW ve BBC de bulunuyor.

DW, dünyanın dört bir yanında insanlara güvenilir ve tarafsız bilgiler ulaştırmak için çalışıyor. Bunu hayata geçirebilmek için de birçok ülkede sansürü aşmak gerekiyor.

Sansürü aşmanın yolları

Bir sansür aşma aracı olarak görülebilecek "Psiphon" ile internette özgürce dolaşmak mümkün oluyor. İnternete ve bazı medya platformlarına erişim yasağının mevcut olduğu ülkelerde, DW içerikleri de dahil olmak üzere birçok haber ve bilgiye Psiphon aracılığıyla ulaşmak mümkün.

Ücretsiz bir araç olan Psiphon, Windows ve Android üzerinde çalışıyor. dw-w@psiphon3.com adresine boş bir e-posta attığınızda, otomatik olarak, download linki içeren bir yanıt alıyor ve DW içeriklerine bu vasıtayla erişebiliyorsunuz.

DW içeriklerine aynı zamanda Tor internet tarayıcısı üzerinden şu adres üzerinden sansürsüz biçimde ulaşılabiliyor: dwnewsvdyyiamwnp.onion

Basın özgürlüğünün çok sayıda ülkede giderek azalması, bilgiye sansürsüz erişim yollarının değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özgür basın için DW'yi takip etmeye devam edin!

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