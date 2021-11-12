Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

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Canlı, Mobil, Online

İnternet bağlantısının yapılabildiği multimedya işlevli bir mobil telefon ya da cep bilgisayarı vasıtasıyla, DW.COM içeriklerinden istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.

DW’nin ücretsiz uygulaması DW App’i indirin, siyaset, ekonomi, bilim, kültür-sanat dünyasındaki önemli gelişmeleri yakalayın!

İşlevleri:

  • Gündemdeki konulara doğrudan erişim, ayrıntılı haberler ve canlı yayın
  • DW’nin güncel yayınlarını izleyin
  • Apple Watch için destek
  • AirPlay için destek
  • DW Medya Merkezi’ndeki görsel ve işitsel içeriklere her an erişim 
  • Çevrim dışı seçeneği sayesinde internet bağlantısı olmadan da içerik takibi 
  • Düşük internet hızı olan yerler için metin seçeneği
  • Son dakika haberleri için ileti seçeneği
  • Yükleme imkanı: Fotoğraf ve videolarınızı DW’ye gönderin!
  • Yorum fonksiyonu: Haberlerin altında kendi görüşlerinizi paylaşın!
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Akıllı telefonlara Deutsche Welle geldi!

Ücretsiz “Deutsche Welle News Portal” uygulamamız, iPhone’ların ardından Android’e de uyarlandı. Uygulamayı indirin, dünyadaki gelişmelerden her an ve her yerde haberdar olun.  