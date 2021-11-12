İnternet bağlantısının yapılabildiği multimedya işlevli bir mobil telefon ya da cep bilgisayarı vasıtasıyla, DW.COM içeriklerinden istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.
DW’nin ücretsiz uygulaması DW App’i indirin, siyaset, ekonomi, bilim, kültür-sanat dünyasındaki önemli gelişmeleri yakalayın!
İşlevleri:
- Gündemdeki konulara doğrudan erişim, ayrıntılı haberler ve canlı yayın
- DW’nin güncel yayınlarını izleyin
- Apple Watch için destek
- AirPlay için destek
- DW Medya Merkezi’ndeki görsel ve işitsel içeriklere her an erişim
- Çevrim dışı seçeneği sayesinde internet bağlantısı olmadan da içerik takibi
- Düşük internet hızı olan yerler için metin seçeneği
- Son dakika haberleri için ileti seçeneği
- Yükleme imkanı: Fotoğraf ve videolarınızı DW’ye gönderin!
- Yorum fonksiyonu: Haberlerin altında kendi görüşlerinizi paylaşın!