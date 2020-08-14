 Duygu D.’nin şüpheli ölümü tepkiyle karşılandı | TÜRKİYE | DW | 14.08.2020

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TÜRKİYE

Duygu D.’nin şüpheli ölümü tepkiyle karşılandı

Gaziantep’te, dördüncü kattan düşen Duygu D.’nin şüpheli ölümü tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, erkek arkadaşı Mehmet K. gözaltına alındı.

Türkei Femizide Duygu D. (DHA)

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K'ye ait, beş katlı bir binanın dördüncü katındaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, Mehmet K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Batıkent mahallesinde Perşembe akşamı yaşanan olayın ardından çağrılan sağlık ekiplerinin, genç kadının ölümünü tespit ettiği ve cenazenin otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü bildirildi. Olay yerine gelen polis ise, güvenlik kamerası kayıtlarında binaya Duygu D. ile birlikte girdiği görülen, erkek arkadaşı Mehmet K.'yi gözaltına aldı.

20 yaşındaki Mehmet K.'nin polisteki ilk ifadesinde olay anını görmediğini ifade ettiği belirtildi. Zanlı Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildiriliyor.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Duygu D.'nin şüpheli ölümü sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kadın örgütü sosyal medyada olaya tepki göstererek, hukuki sürecin takipçisi olacağını duyurdu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet temelli şiddeti göz önünde bulundurarak soruşturmanın titizlikle, geciktirilmeden, etkin bir şekilde yapılması için devleti yükümlü kılar" ifadesi kullanıldı:

Üniversite Kadın Meclisleri adlı oluşum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde sıkça tartışmalara konu olan İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir biçimde uygulanmasını talep etti:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından hazırlanan bir rapora göre geçtiğimiz yıl 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun rakamlarına göre de 2020 yılında bugüne dek 238 kadın bir erkek tarafından katledildi. 

DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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