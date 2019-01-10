"Duvar" anlaşmazlığında gelişme yok

Federal bütçenin bloke edilmesindendolayı kamu hizmetlerinin aksadığı ABD'deki hava limanlarında görevli kule personeline kuzeydeki meslektaşlarından yardım geldi. Kuzey hava sahasını birlikte kontrol eden Kanada'daki kule personeli haftalardır maaş alamayan Amerikan kule personeline yüzlerce pizza hediye etti.

22 Aralık'ta başlayan ABD tarihinin en uzun bütçe blokajı Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırının duvarla kapatılması amacıyla talep ettiği ödeneğin, Kongre tarafından ret edilmesi üzerine patlak vermişti. Kanada'daki CBC televizyonunun kule personelleri arasındaki dayanışmayı konu alan haberinde pizzaların hangi yoldan Amerikalılara teslim edildiğine yer verilmedi.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham konuya yönelik yaptığı açıklamada Başkan Trump'a birkaç haftalığına 'hükümeti açmasını' önererek görüşmelerden üç hafta içinde sonuç alınamadığı takdirde Başkan'ın 'ulusal acil durum' ilan edebileceğini söyledi.

Trump ısrarından vazgeçmiyor

Graham Trump'ın kararını gözden geçirmesini istiyor

Başkan Trump Meksika duvarı için ödenek öngörülmeyen bütçe yasasını imzalamamakta diretiyor. Hükümetin kapandığı 22 Aralık'tan bu yana 800 bin devlet görevlisi maaş alamıyor.

Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa geçen Demokrat Parti sınır güvenliği açısından hatalı olduğu gerekçesiyle duvarın inşası için bütçeye ödenek konmasını ret ediyor. Meksika sınırındaki duvar projesi Trump'ın en önemli seçim vaatleri arasında yer almaktaydı.

ABD Başkanı Demokrat Parti'nin duvara onay vermemesi durumunda 'ulusal acil durum' ilan edeceğini duyurmuştu. Trump acil durumun Başkan'a geniş yetkiler tanıdığını ve duvarın inşasını Kongre'nin onayı olmadan da başlatabileceğini duyurmuş ancak daha sonra söylemini yumuşatmıştı.

Donald Trump ile Demokrat Parti temsilcilerinin ne zaman yeniden bir araya gelecekleri belirsizliğini koruyor. Başkan Trump tarım lobisi temsilcilerinin katılacakları bir toplantıda konuşma yapacak. Amerikalı çiftçiler sübvansiyon ve kredi ödemeleri durduğu için hükümetin kapanmasından olumsuz etkileniyor. Çin'in ticari anlaşmazlıkta Amerikan tarım ürünlerine ek vergi koyması da Amerikalı üreticiyi tedirgin etmişti.

DW, dpa/AG, GA

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