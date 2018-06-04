 Duterte′nin cinsel taciz konuşması tepki yarattı | DÜNYA | DW | 01.01.2019

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DÜNYA

Duterte'nin cinsel taciz konuşması tepki yarattı

Daha önce "Güzel kadınlar var oldukça tecavüz vakaları da olacaktır" sözleriyle tartışma yaratan Filipinler Devlet Başkanı Duterte bir kez daha "cinsiyetçi" ifadeleriyle büyük tepkiye yol açtı.

Philippinen, Manila: Präsident Rodrigo Duterte hält eine Ansprache (Getty Images/AFP/N. Celis)

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Uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadeleyi Yahudi soykırımı ile kıyaslayan Filipinler Devlet Başkanı Duterte büyük tepki topladı. Bunun üzerine Duterte sözcüsü aracılığıyla Yahudi soykırımını küçümsemediğini vurguladı. (01.10.2016)

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bir konuşmasında, gençliğinde bir kadını nasıl taciz ettiğini anlatması toplumun farklı kesimlerinde tepkiye yol açtı. Kadın hakları savunucuları, daha önce de "cinsiyetçi" ifadeler kullanan Duterte'nin istifasını talep ediyor.

Duterte 29 Aralık'ta yaptığı konuşmada gençlik yıllarında, gizlice odasına girdiği genç bir kadını uykusunda nasıl taciz ettiğini anlattı. Görevli genç kadının uyanması üzerine odayı terk ettiğini söyleyen Duterte ardından "parmaklarını yeniden kadının iç çamaşırının altına sokabilmek için" odaya yeniden gitmek istediğini anlattı.

Devlet Başkanının açıklamaları toplumda büyük tepkiye yol açtı. Kadın hakları örgütleri devlet başkanının istifasını talep ediyor. Kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, "Duterte'nin açıklaması sadece onun adına değil, aynı zamanda ülkeyi adil ve doğru düzgün yöneteceğine güvenenler için de bir utanç" ifadesi kullanıldı.

Duterte cinsel istismar vakalarını mizah malzemesine çevirmekle eleştiriliyor. Twitter kullanıcıları, hikaye Duterte tarafından uydurulmuş olsa dahi "tecavüz vakalarının mizah malzemesine dönüştürülmesinin iğrenç" olduğu yorumunda bulundu.

Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo ise devlet başkanının, bir Katolik okulundaki cinsel istismarı öğrenmesinin ardından yaptığı konuşmada, "taklit edilemeyecek mecazi tarzıyla" bu konuyu dramatize etmek istediğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin bu toplumda tepki gören ilk "cinsiyetçi" açıklaması değil. Duterte Ağustos ayında da "Güzel kadınlar olmaya devam ettikçe, tecavüz vakaları da olmaya devam edecektir" demiş ve askerlere ülkedeki isyancı gruplar içindeki kadınların cinsel organlarını hedef alack şekilde ateş etmelerini söylemişti.

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Filipinler lideri Duterte lüks araçların imhasını izledi

dpa, GA/HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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