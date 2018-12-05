Duruşma öncesi Demirtaş'tan cezaevi paylaşımı

İki yıldan bu yana tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarın Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek duruşması öncesi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Demirtaş, "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı ana davanın duruşması için Edirne'den Ankara'ya götürüldüğünü aktardı. Demirtaş'ın duruşması 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde görülecek.

Demirtaş'ın gündeminde 2023'e kadar 228 yeni cezaevi yapma planı da vardı. Demirtaş, bu durumu mizahi bir dille eleştirdi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "2023'e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP'ye oy verin, kesin içeridesiniz." ifadesini kullandı.

AİHM tahliyesini istemişti

Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı Salı günü karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun, bir milletvekili ve siyasi lider olarak TBMM çalışmalarına katılımını ve ifade özgürlüğünü engellemiş olmasını ise AİHS'nin serbest seçim hakkıyla ilgili maddesine aykırı bulmuştu. Mahkeme bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS'nin 46'ncı maddesi gereği, Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliye edilmesi talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AİHM'in kararı için "Bizi bağlamaz" değerlendirmesini yapmıştı. Karar üzerine yapılan tahliye talebi reddedilmişti.

Demirtaş, AİHM'in tahliye kararı için de "az kalsın dışarıyı boyluyorduk" dedi.

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Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor. Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

DW/ÖA,GA

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