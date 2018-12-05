 Duruşma öncesi Demirtaş′tan cezaevi paylaşımı | TÜRKİYE | DW | 11.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Duruşma öncesi Demirtaş'tan cezaevi paylaşımı

Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak olan HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş, 228 yeni cezaevi yapma planını eleştirdi. "AKP'ye oy verin, kesin içeridesiniz" diyen Demirtaş, duruşmaya katılacağını da açıkladı.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

İki yıldan bu yana tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarın Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek duruşması öncesi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Demirtaş, "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı ana davanın duruşması için Edirne'den Ankara'ya götürüldüğünü aktardı. Demirtaş'ın duruşması 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde görülecek.

Demirtaş'ın gündeminde 2023'e kadar 228 yeni cezaevi yapma planı da vardı. Demirtaş, bu durumu mizahi bir dille eleştirdi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "2023'e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP'ye oy verin, kesin içeridesiniz." ifadesini kullandı. 

AİHM tahliyesini istemişti

Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı Salı günü karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun, bir milletvekili ve siyasi lider olarak TBMM çalışmalarına katılımını ve ifade özgürlüğünü engellemiş olmasını ise AİHS'nin serbest seçim hakkıyla ilgili maddesine aykırı bulmuştu. Mahkeme bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS'nin 46'ncı maddesi gereği, Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliye edilmesi talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AİHM'in kararı için "Bizi bağlamaz" değerlendirmesini yapmıştı. Karar üzerine yapılan tahliye talebi reddedilmişti.

Demirtaş, AİHM'in tahliye kararı için de "az kalsın dışarıyı boyluyorduk" dedi.

Daha fazlasını okumak için: AİHM'nin Demirtaş kararı bağlayıcı mı?

Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor. Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

HDP’liler TBMM'de açlık grevinde

Aralarında Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da olduğu 10 HDP'li vekil TBMM’de iki günlük bir açlık grevi başlattı. HDP'liler bu eylemin devamını getireceklerini ve Kürt sorununu gündemde tutmak istediklerini söylüyor. (04.12.2018)  

AİHM'nin Demirtaş kararı bağlayıcı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'nin Demirtaş kararını "Bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yaparız" diye değerlendirdi. AİHM kararı ne kadar bağlayıcı, süreç nasıl işleyecek, Türkiye'nin seçenekleri neler? Beş maddede derledik: (20.11.2018)  

Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası yaptığı tahliye başvurusu reddedildi

Ankara'daki mahkeme AİHM'in kararına rağmen HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti. Mahkeme, AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olmasını gerekçe gösterdi. (30.11.2018)  

Benzer içerik

Parlament in Ankara

TBMM'de Demirtaş, Önder, Baluken tartışması 05.12.2018

HDP’li Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken hakkındaki hapis cezalarının onanması TBMM’de iktidar ile muhalefet arasında sert tartışmalara neden oldu.

Türkei Sirri Sureyya

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu 06.12.2018

Hakkındaki mahkumiyet kararı onanan eski HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu. Önder, "Terör örgütü propagandası" yapmaktan 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkei | Selahattin Demirtas (HDP) verurteilt

HDP’li Demirtaş, Önder ve Baluken’in cezaları onandı 04.12.2018

2013 Nevruz konuşmaları nedeniyle suçlu bulunan HDP’li politikacılar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" suçlu bulunan İdris Baluken’in hapis cezaları onandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Protest Zeitung Sözcü erscheint mit leeren Seiten (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

TGS'den Sözcü açıklaması: Amaç kalan yüzde 5'i de kontrol etmek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan davanın amacının, "medyada muhalif kalan yüzde 5'lik kesimi de kontrol altına almak" olduğunu söyledi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 