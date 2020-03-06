 Duma Putin′in getirmek istediği anayasa değişikliğini bir kez daha onayladı | DÜNYA | DW | 10.03.2020

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DÜNYA

Duma Putin'in getirmek istediği anayasa değişikliğini bir kez daha onayladı

Rus parlamentosu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteklediği anayasa değişikliği maddelerini onayladı.

ARŞİV

ARŞİV

Rus parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hayata geçirmek istediği anayasa değişikliği maddelerini onayladı. Parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan oylamada 382 milletvekili yeni düzenlemenin lehinde oy kullanırken, 44 milletvekili çekimser oy verdi. Oylamada hiçbir milletvekili ret oyu kullanmadı.

Yeni anayasa değişikliğinin görev dönemi 2024'te sona eren Putin'e bir kez daha devlet başkanlığı görevi yapma yolunu açması bekleniyor. Putin de bugün Duma'da oylama öncesi yaptığı konuşmada 2024'te yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Görev dönemi sayısının "sıfırlanabileceğini" belirten Putin "Bu olabilir. Eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir değişiklik yaparsa bu anayasaya karşı olmaz" diye konuştu.

Yeni anayasa maddeleri Duma'da yarın üçüncü ve son kez okunarak oylanacak. Parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin de anayasa değişikliğini çarşamba günü gündemine alması bekleniyor. Değişiklik meclisten geçtikten sonra nisan ayında halkoyuna sunulacak. Ancak halkoylamasının hangi biçimde yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Vladimir Putin

Vladimir Putin

2000 yılından beri iktidarda

2000-2008 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Vladimir Putin, ardından Dimitri Medvedev’i devlet başkanlığına getirerek başbakanlık görevini üstlenmişti. 2012 yılında tekrar devlet başkanlığı görevine gelen Putin 2018 yılında bir kez daha aynı göreve seçilmişti. Putin’in altı yıllık dördüncü görev dönemi 2024 yılında sona eriyor.

Putin’in planladığı anayasa reformu Rus Anayasası’nda 1993 yılından bu yana ilk temel değişiklik olma özelliği taşıyor. Putin reformu ocak ayı ortasında sürpriz bir biçimde kamuoyuna duyurmuştu. Değişiklik, parlamento ve şimdiye kadar istişari bir fonksiyonu olan devlet konseyinin güçlendirilmesini de kapsıyor. Ancak yeni anayasa maddelerinin açık formülasyonlara sahip olmaması devlet erkinin nasıl bölüştürüleceğine dair belirsizlikler yaratıyor. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre de Rusların çoğunluğu anayasa değişikliğinin içeriğini tam olarak anlamış değil.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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