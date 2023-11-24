Dublin'de bıçaklı saldırı: Aşırı sağcılar polisle çatıştı

Dublin'in merkezinde bir "yabancı" tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiği haberinin ardından sokağa inen aşırı sağcı bir grup polisle çatıştı. Öfkeli grup, araçları ateşe vererek dükkanların camlarını kırdı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de meydana gelen bir bıçaklı saldırı sonrası Perşembe akşamı şehir merkezinde toplanan aşırı sağcı göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Bir okulun önünde bir kadın ve üç çocuğun bıçaklı saldırıda yaralandığı ve saldırganın 'yabancı kökenli olduğu' yönündeki haberlerin ardından öfkeli bir grubun şehir merkezinde toplandığı, ellerinde İrlanda bayrakları ve üzerinde "Irish Lives Matter" (İrlandalıların hayatları önemlidir) yazan dövizler taşıdıkları belirtildi.

Yüzleri kapalı ve sopalı oldukları kaydedilen en az 100 kişinin taşkınlıklarda bulunduğu, bazı göstericilerin araçları ateşe verdiği, kimi eylemcilerin de dükkanların camlarını kırdığı ve bir ayakkabı dükkanının yağmalandığı belirtildi.

Dublin emniyeti, "küçük bir grup haydut" tarafından çıkartıldığını belirttiği olayları bastırmak için çoğu çevik kuvvet olmak üzere 400 kadar polisin gönderildiğini, parlamento binası çevresinde de polis kordonu oluşturulduğunu ifade etti. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, bazı polis araçlarının ve bir tramvayın da zarar gördüğü kaydedildi.

Terör saldırısı mı?

Emniyet Genel Müdürü Drew Harris, şiddetten aşırı sağcı ideolojiden beslenen "tamamen aklını kaçırmış bir grubun" sorumlu olduğunu söyledi. Harris, dezenformasyonun yayılmasına karşı da uyarıda bulundu.

Bıçaklı saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini belirten Drew Harris, her ihtimalin üzerinde durulduğunu söyledi. Daha önce bir polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, olayın terörist bir arka planı olma ihtimalinin düşük olduğu izlenimini vermişti.

Bir kadın ve bir çocuk ağır yaralı

Dublin merkezinde bir okulun yakınlarında 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir adamın bıçaklı saldırı düzenlediği belirtilmişti. Saldırıda 3 çocuk ile 30 yaşlarında olduğu bildirilen bir kadını yaralayan saldırganın kendisinin de yaralandığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının ve beş yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu, hafif yaralanan çocuklardan birinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Von der Leyen'den dayanışma mesajı

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, "Yaşananlar karşısında hepimiz şoke olduk" ifadelerini kullandı. Varadkar, saldırının ardından hızlıca olay yerine intikal eden güvelik birimlerinden övgüyle söz etti.

Avurpa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajında "bu acımasız saldırı karşısında şoke olduğunu" kaydetti.

Von der Leyen, olaya müdahele edenlere minnetini ifade ederek, kurbanların yakınları ve İrlanda halkıyla dayanışmasını dile getirdi.

AFP,AP/SÖ,TY

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