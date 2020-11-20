 DTK soruşturmasında 5 tutuklama | TÜRKİYE | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

DTK soruşturmasında 5 tutuklama

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

(Temsili fotoğraf)

(Temsili fotoğraf)

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasına 2018 ve 2020 yıllarında düzenlenen iki ayrı baskında ele geçirilen isim listeleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Diyarbakır başta olmak üzere farklı kentlerde gözaltına alınan 75 kişiden beşi tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in yanı sıra Diyaiddin Noyan, İrfan Kanğal, Yılmaz Kan ve Haknaz Sadak "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

20 Kasım'da gözaltına alınan 75 kişiden 21 avukat aynı gün,  biri avukat 8 kişi ise bir gün sonra emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı, 40 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adıyaman''da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Bülent Temel de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadeden sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, adli kontrol şartıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılırken, Jin News editörü Sultan Mercen de serbest kaldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da 20 Kasım'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, saat 04.30’dan itibaren 101 kişinin ev ve işyerlerine terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 108'i Diyarbakır, 2'si İzmir, 2'si İstanbul ve 1'i Adıyaman olmak üzere 113 adreste arama yapılmış, 24'ü avukat olmak üzere 75 kişi gözaltına alınmıştı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı olan kitap ve dokümana el konulduğu açıklanmıştı.

DW/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Güvenlik uzmanı: Türkiye artık güvenilir bir aktör değil

15 Temmuz sonrası güvenlik kurumlarına yönelik adımları değerlendiren Alman güvenlik uzmanı Liedtke, "Türkiye'nin istikrarına zarar veriyor" dedi. Liedtke, Türkiye'nin uluslararası kurumlarda yalnızlaştığını da savundu.  

74 kişinin gözaltına alındığı DTK operasyonuna tepki

Diyarbakır’da bugün saat 04.30’da başlatılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22 avukat akşam serbest bırakıldı. Şüpheliler Demokratik Toplum Kongresi’nin etkinliklerine katılmakla suçlanıyor.  

Benzer içerik

Türkei Kulp-Distrikt von Diyarbakır Provinz

Demokratik Toplum Kongresi soruşturmasında avukatlara gözaltı 20.11.2020

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerde 20'den fazla avukat gözaltına alındı.

Türkei | Polizei bewacht Demokratische Partei (HDP)

74 kişinin gözaltına alındığı DTK operasyonuna tepki 20.11.2020

Diyarbakır’da bugün saat 04.30’da başlatılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22 avukat akşam serbest bırakıldı. Şüpheliler Demokratik Toplum Kongresi’nin etkinliklerine katılmakla suçlanıyor.

DW Haber - 20.11.2020 20.11.2020

DW Haber'de bugün; Arınç'ın Kavala ve Demirtaş hakkındaki sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçip geçmediği tartışması, İzmir'deki deprem sonrası bina yıkım işlemlerinin tehlikeli yapıldığı uyarısı, Demokratik Toplum Kongresi'nin faaliyetlerine yönelik operasyonlar nedeniyle Diyarbakır Barosu'nun "İktidarın hedefindeyiz" açıklaması ve MİT'in Avusturya'da suikast planladığı iddiası var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Foto: Arşiv

Türk Dışişleri: Müdahale rıza alınmadan gerçekleştirildi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  