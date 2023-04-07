DSP Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listelerinden seçime gireceklerini söyledi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bugün sabah saatlerinde beraberindeki heyetle birlikte Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etmişti. Yıldırım ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündüğümüzü Sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik" demişti. Aksakal da "Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğimizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz" demişti.

Eski DSP'lilerden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Ziyaret üzerine eski DSP'li 74 bakan ve milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

21. Dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz, "Bugün görüyoruz ki; DSP'nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. 74 eski DSP milletvekilleri ve bakanları olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve milletvekilliği genel seçimlerinde Millet İttifakı'nı sonuna kadar destekleme kararı aldık" dedi.

Açıklamada "Bugün yaşadığımız gelişmelerden dolayı açıklamamızı yenileme ihtiyacı hissettik. Daha önce 52 tane DSP eski milletvekili ve bakan arkadaşımızın yaptığı açıklamayı bugün 74 eski DSP bakan ve milletvekili arkadaşları olarak yeniden yapmak istiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğimizi bir kez daha buradan haykırıyoruz. Bugün görüyoruz ki; DSP'nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu biz demokratik solcuları, Bülent Ecevit sevdalılarını bizim gibi Bülent Ecevit'e gönül veren, onunla yol yürüyen bütün arkadaşlarımızı derinden yaralamaktadır ama şuna inanıyoruz ki gerçek Ecevit'in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir" denildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP'yi ziyaret etmişti.

DHA,ANKA / EC,ET

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