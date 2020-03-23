 DSÖ′den uyarı: Küresel salgın ivme kazandı | DÜNYA | DW | 23.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

DSÖ'den uyarı: Küresel salgın ivme kazandı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs küresel salgınının ivme kazandığını ancak salgının yönünü değiştirmenin hâlâ mümkün olduğunu açıkladı. BM’den de küresel ateşkes çağrısı geldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının ivme kazandığı yönünde uyarıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının "ivme kazandığı" yönünde uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs pandemisinin açık bir biçimde “ivme kazandığı” uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü yaptığı dijital basın toplantısında, hızlanmasına rağmen salgının “gidişatını değiştirmenin” hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Tedros, “Kayıt altına alınan ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmak 67 gün sürdü, ikinci 100 bin vakaya ulaşmak 11 gün sürdü ve üçüncü 100 bin vakaya ulaşmaksa 4 gün sürdü” diye konuştu. Tedros, “Ancak bizler durumu çaresizce izleyen seyirciler değiliz. Küresel salgının gidişatını değiştirebiliriz” dedi.

Sosyal mesafe ve evde kalmanın defansif önlemler olduğunu kaydeden Tedros, koronavirüs pandemisine karşı galip gelmek için atağa geçilmesi gerektiğini söyledi.

Tedros, “sağlık çalışanlarına öncelik verilmediği takdirde çok sayıda kişinin yaşamını yitireceğini” ifade etti.

Tedros ayrıca, henüz teste tâbi tutulmayan ilaçların Covid-19’a karşı kullanılmasının yanlış umutlar doğurabileceği uyarısında da bulundu.

Bu hafta G20 devlet ve hükümet başkanlarına hitap edeceğini kaydeden Tedros, sağlık çalışanları için koruyucu donanım üretimini hızlandırma noktasında dünya liderlerine birlikte çalışma çağrısı yapacağını söyledi.

BM: Savaşmayı durdurun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten de tüm dünyaya ateşkes çağrısı geldi.

Guterres, savaştan tahrip olmuş toplulukların koronavirüs küresel salgınından korunması için küresel ateşkes çağrısında bulundu.

Reuters,dpa / BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

Almanya bugün ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamayı gündemine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi sokağa çıkma yasaklarının tek başına yeterli olamayacağını açıkladı. (22.03.2020)  

DSÖ’den ibuprofen uyarısı 

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine paracetamol kullanmasını önerdi. İbuprofenle aynı gruptan ilaçların bazı durumlarda hastalığın seyrini kötüleştirebildiğinden şüpheleniliyor.  (17.03.2020)  

DSÖ: Test yapın, test yapın, test yapın!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yeni koronavirüsle mücadelenin yolu yapılan test sayısını artırmaktan geçiyor. (16.03.2020)  

DSÖ koronavirüsü "pandemi" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü resmen "pandemi" olarak sınıflandırdı, ancak ülkelerin önlemler alması için hala çok geç olmadığı mesajını verdi. (11.03.2020)  

Benzer içerik

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Koca: Sağlık personelimizde pozitif vakalar var 23.03.2020

Koronavirüse karşı son önlemleri açıklayan Sağlık Bakanı Koca, virüse yakalananlar arasında sağlık personelinin de olduğunu teyit etti, ancak sayı vermedi. Koca sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığına işaret etti.

Coronavirus SARS-CoV-2 im Elektronenmikroskop

Koronavirüs hakkındaki sorulara bilimsel yanıtlar 23.03.2020

Dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs hakkında hâlen yanıtı merak edilen birçok soru var. Bilim insanları bir an önce bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte şu ana kadar bulunan bilimsel yanıtlar...

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm 18.03.2020

Türkiye’de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, herkesi koronavirüse karşı alınan önlemleri uymaya çağırdı. İngiltere de okulları kapatma kararı aldı...

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Münih'teki turistik Marienplatz

1,7 milyar insan evden çıkamıyor

Dünya genelinde 50'den fazla ülkede hükümetler, yaklaşık 1,7 milyar insana koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları için çağrı yaptı ya da yasak koydu. Yunanistan'da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  