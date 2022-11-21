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Fotoğraf: Mykola Tys/dpa/SOPA/Zuma/picture alliance
PolitikaUkrayna

DSÖ'den Ukrayna için "ölümcül kış" uyarısı

2 saat önce

Ukrayna hükümeti, yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle bazı bölgelerdeki vatandaşları tahliye etmeye hazırlanıyor. DSÖ de sert kış koşullarının milyonlarca kişinin yaşamını tehdit ettiği uyarısı yaptı.

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Ukrayna'nın Herson ve Mikolaiv kentlerinde Rus ordusundan geri alınan bölgelerdeki sivillere tahliye çağrısı yapıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'nın bu bölgelerdeki enerji altyapısına gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ısınma, elektrik ve su temininde yaşanabilecek sıkıntılara işaret ederek kış gelmeden halkın daha güvenli olan batı ve orta bölgelere gitmesini istedi.

Vereşçuk, Ukrayna hükümetinin tahliyelerde çocuklu kadınlar ve yaşlılara öncelik verilerek ulaşım, barınma ve tıbbi hizmetleri sağlayacağını belirtti. Başbakan Yardımcısı geçen ay yaptığı açıklamada da yurt dışında yaşayan Ukraynalılardan enerji tasarrufuna katkı olarak kış için ülkeye dönmemelerini istemişti. Ukraynalı yetkililer daha önce de Kiev ve diğer bölgelerde imkanı bulunan vatandaşları, hastaneler ve diğer kilit önemdeki kuruluşlara enerji teminini güvenceye almak için ülke dışına gitmeye çağırmıştı.

Kış ayları sert geçen Ukrayna'da başkent Kiev dahil bazı bölgelerde kar yağışı başlamış durumda. Ukrayna'nın kamu enerji kuruluşu Ukrenergo'nun Başkanı Volodimir Kudritski, enerji sıkıntısıya başa çıkabilmek için Ukrayna'nın 27 bölgesinden 15'inde Pazartesi günü dört saat ve üstünde elektrik kesintilerine gidildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkedeki enerji tesislerinin yüzde 50'sinden fazlasının Rus füze saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı.

DSÖ'den "Soğuk öldürebilir" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bugün yaptığı açıklamada da milyonlarca kişinin kış aylarında "yaşamsal tehlike" ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu. DSÖ Avrupa bölgesi direktörü Hans Kluge, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık kuruluşunun tam kapasite çalışamadığına, yakıt, su ve elektrik sıkıntısı çektiğine işaret etti.

Hans Kluge
Hans KlugeFotoğraf: Alexander Demianchuk/TASS/picture alliance/dpa

Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık altyapısına yönelik 703 saldırı gerçekleştiğini belirten Kluge, "Bu uluslararası insanî hukukun ve savaş hukukunun açık bir ihlalidir" dedi.

Ukrayna'da yüz binlerce hane, okul ve hastanenin ısıtılamadığını belirten DSÖ yetkilisi, Ukrayna enerji altyapısının yarısının ya tahrip edildiğini ya da hasar görmüş durumda olduğunu, günümüzde 10 milyon kişinin enerjiye erişiminin bulunmadığını söyledi.

Ukrayna'da kış aylarında eksi 20'lere düşmesi beklenen sıcaklığın sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Kluge, "Soğuk hava öldürebilir. Bu kış, milyonlarca insan için yaşamsal tehlike anlamına geliyor" dedi.

AP,dpa/BK,EC

 

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