DSÖ'den Sinopharm'a acil kullanım izni

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım izni verdi. DSÖ Genenel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşının DSÖ'nün güvenlik, etkinlik ve kalite bakımından kullanım izni verdiği altıncı aşı olduğunu belirtti.

Sinopharm, DSÖ'den izin alan ilk Çin aşısı oldu.

Bu kararın Birleşmiş Milletler'in uluslararası aşılama programı olan Covax'ın aşı kampanyasını hızlandırabileceği belirtiliyor. Çin birçok yoksul ülkede aşılamayı mümkün kılan programa Şubat ayında 10 milyon doz temin etme sözü vermişti.

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Çin'in ürettiği Sinovac, Rusya'nın ürettiği Sputnik V ve ABD'nin ürettiği Novavax DSÖ'nün incelemelerini sürdürdüğü ve henüz kullanım izni bekleyen diğer aşılar. DSÖ'nün aldığı kararın Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülke açısından bir önemi bulunmuyor, zira buralarda aşıların kullanım iznine başka yetkili birimler karar veriyor. Ancak bilimsel inceleme kapasitesi bulunmayan ülkeler açısından DSÖ'nün kalite kontrolü önemli bir dayanak oluşturuyor.

Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca ve Moderna DSÖ'nün daha önce acil kullanım izni verdiği aşılar arasında yer alıyor. Tedros Çin aşısı Sinopharm'ın uygulanmasına 18 yaş üstü için izin verildiğini ve iki doz uygulanması gerektiğini söyledi. Aşının etki oranını yüzde 79 olarak tespit edildi.

Şu anda AstraZeneca 166, Pfizer-BioNTech 94, Moderna 46, Sinopharm ise 42 ülkede kullanılıyor. Çin'in yanı sıra Sinopharm aşısını kullanan ülkeler arasında Cezayir, Kamerun, Mısır, Macaristan, Irak, İran, Pakistan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Seyşeller bulunuyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe