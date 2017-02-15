 DSÖ′den pandemide ″toksik karışım″ uyarısı | DÜNYA | DW | 01.12.2021

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DÜNYA

DSÖ'den pandemide "toksik karışım" uyarısı

DSÖ Genel Sekreteri Tedros, düşük aşı oranları ve düşük test sayılarının dünyada yeni varyantlara zemin hazırladığı uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisiyle mücadelede dünya çapında düşük aşı oranları ve düşük test sayılarının "toksik bir karışım" oluşturduğunu belirterek bu durumun yeni varyantların türemesine zemin oluşturduğunu söyledi.

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros, üye ülkeleri, virüsün yayılmasını daha iyi kontrol edebilmek için sağlık önlemlerini en uygun ve etkili biçimde şekillendirmeye çağırdı.

"Risk grubu derhal aşılanmalı"

DSÖ Genel Sekreteri, risk grubundaki ve tehlike altındaki kişilerin "derhal" tam aşı olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili haberler hızla yayılırken dünyanın hala Hindistan'da ortaya çıkan ve baskın varyant halindeki Delta varyantıyla savaştığını belirten Tedros, "Delta'nın yayılmasını önlemek ve yaşamları kurtarmak için halihazırda elimizde bulunan araçları kullanmak zorundayız. Bunu yaptığımızda Omicron'un yayılmasını da önlemiş ve hayat kurtarmış olacağız" diye konuştu.

Tedros, yoksul ülkelerin aşı, ilaç ve testlere erişiminin sağlanması için zengin ülkelere yönelik çağrısını da yineledi.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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