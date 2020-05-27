DSÖ'den koronavirüse karşı işbirliği girişimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 30 ülke koronavirüs salgınına karşı mücadelede işbirliğini artırma kararı aldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsle ilgili aşı, ilaç, tedavi, test ve diğer sağlık teknolojilerinin konusundaki bilgi paylaşımının güçlendirileceğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü kararı memnuniyetle karşıladı.

DSÖ Genel Direktörü hedeflenen işbirliği ve bilgi paylaşımının salgını bertaraf etmek için gerekli olduğunu söyledi. DSÖ ayrıca verilerin koşulsuz olarak paylaşılmasını istedi.

Girişimin en önemli önceliği ise aşı ve tedavi geliştirilmesi olarak belirlendi.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado bu girişimi Mart ayında başlatmıştı. COVID-19 Teknoloji Erişim Havuzu adı verilen girişime Arjantin, Brezilya, Şili, Belçika, Norveç, Pakistan, Meksika, Sudan, Güney Afrika gibi ülkeler katılıyor. Türkiye ve Almanya ise girişimde yer almıyor. Girişimde kuruluşlar da bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden çağrı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü hükümetleri koronavirüse karşı sağlık teknolojilerini bütün insanların erişimine sunmaya çağırdı. Örgütün başkanı Christos Christou "Güvenli ve etkili aşılar, ilaç ve testler münhasır haklar olmadan geliştirilmeli, dağıtılmalı ve bütün insanlar tarafından ulaşılabilir olmalı" çağrısında bulunarak hastalar için bütün tedavilerin ücretsiz olmasını istedi.

Örgüt ilaç şirketlerinin normal iş akışına devam etmelerinin ve hükümetlerin küresel işbirliği yaparak tedavi geliştirilmesinin yolunu tıkayacak öngörüsüz ulusalcılığın zamanı olmadığının altını çizdi. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, 70'den fazla ülkede koronavirüs hastalarını tedavi ediyor.

epd / SSB, JD

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