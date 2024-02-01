DSÖ'den kanser uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarında 2050 yılına kadar yüzde 77 artış olabileceğini ifade ederek, "Kanser yükünü yönetmek için en az kaynağa sahip olanlar, kanserin en ağır yükünü taşıyacak" öngörüsünde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) kanser vakalarında büyük artış olabileceği konusunda uyardı.

IARC tarafından Perşembe günü Cenevre'de yapılan açıklamaya göre, kanser hastası sayısı 2050 yılına kadar 35 milyonu aşacak. Bu, 2022 yılındaki vaka sayılarına kıyasla yüzde 77 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Kanser hastası sayısı neden artacak?

IARC vaka sayılarındaki artışa kaynaklık edecek en önemli nedenleri, "Tütün ve alkol kullanımı, obezite, hava kirliliği ve çevresel risk faktörleri" olarak sıraladı.

Kanser hastası artışında sigara tüketiminin etkisi var Fotoğraf: R. Ben-Ari/abaca/picture alliance

Artan ve aynı zamanda da yaşlanan dünya nüfusunun da kanser hastası sayılarındaki artışta etkili olacağı vurgulanan IARC açıklamasında, "Bu artış aynı zamanda insanların risk faktörlerine maruz kalmasına yol açan değişimle de ilgilidir ve bunların büyük bir bölümü sosyo-ekonomik gelişmelerle ilintilidir" ifadelerine yer verdi.

En ağır yükü kim taşıyacak?

Vaka sayılarında en büyük artışın, gelişmiş ülkelerde görülüceği öngörülüyor. Tahminlere göre 2050 yılında bu ülkelerde 4 milyon 800 bin yeni vaka görülecek. Oransal olarak bakıldığında ise en büyük artış, yüzde 142'yi aşacak bir oranla, Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsani Gelişme Endeksi'nin (HDI) alt sınırında yer alan ülkelerde yaşanacak. Ayrıca öngörülere göre kanser nedeniyle ölümler de bu ülkelerde iki kat artacak.

Hava kirliliği de kanser vakalarının artışında etkili olan faktörler arasında yer alıyor Fotoğraf: S. Ziese/blickwinkel/IMAGO

IARC Kanser İzleme Bölümü Başkanı Freddie Bray, bu artışın yol açacağı yükün dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde farklı hissedileceğine işaret ederek, "Kanser yükünü yönetmek için en az kaynağa sahip olanlar, kanserin en ağır yükünü taşıyacak" dedi.

AFP / DA,ET

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?