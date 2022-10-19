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Almanya'da özellikle çocuk ve gençler arasında hareketsizlik alarm verici boyutlara ulaştı. Fotoğraf: Svyatoslav Lypynskyy/Zoonar/picture alliance
SağlıkAlmanya

DSÖ'den "hareketsizlik" uyarısı: 500 milyon kişi tehlikede

2 saat önce

DSÖ’nün raporuna göre, 2030 yılına kadar hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunu yaşayanların sayısı 500 milyonu bulabilir. Örgüt, hükümetlere bir an önce önlem almaları çağrısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan 2022 Küresel Fiziksel Aktivite raporuna göre, dünya genelinde artan hareketsizlik bir çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. DSÖ, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetlerin egzersizi teşvik etmek üzere gereken önlemleri almamaları halinde dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişinin 2020-2030 yılları arasında kalp hastalığı, obezite, diyabet veya fiziksel hareketsizlik kaynaklı diğer hastalıklardan muzdarip olabileceği uyarısında bulundu. 

194 ülkeden toplanan verilerle oluşturulan rapora göre, söz konusu ülkelerin yüzde 50’sinin bir ulusal fiziksel aktivite planı olmasına karşın, uygulamada bu oran yüzde 40’ın altına düşüyor. 

Hareketsizliğin bedeli 300 milyar doları bulabilir 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İnsanların yürüme, bisiklete binme, spor ve diğer fiziksel aktiviteler yoluyla daha aktif olmalarını destekleyecek politikaların uygulanmasını yaygınlaştırmak için daha fazla ülkeye ihtiyacımız var. Bunun faydaları sadece bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı için değil, aynı zamanda toplumlar, çevreler ve ekonomiler için de çok büyük" diye konuştu. Ghebreyesus, DSÖ’nün raporunun “daha aktif, daha sağlıklı ve daha adil toplumlar inşa etmek için kullanılacağını umduklarını” belirtti.

14. Weltgesundheitsgipfel | Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom GhebreyesusFotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

DSÖ’nün açıklamasında hareketsizliğin yaratacağı rahatsızlıkların sağlık sistemleri için yaratacağı ekonomik yüke de dikkat çekildi. Yeni önlenebilir bulaşıcı olmayan vakaların tedavisinin maliyetinin 2030 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolara ulaşacağı uyarısı yapılırken, yılda 27 milyar dolara ulaşan bu meblağ ile 100 milyon doktora eğitim verilebileceği belirtildi. 

Almanya’da gençlerin durumu alarm verici 

DSÖ, sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yetişkinlere haftada en az 150 dakikalık egzersiz tavsiye ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 27,5’inin ise bu egzersiz kotasına ulaşamadığı belirtiliyor. Örgüt verilerine göre, varlıklı ülkelerde bu orana ulaşamayanların oranı yüzde 36,8’i buluyor. 

Almanya’da ise kotaya ulaşamayanların oranı ortalamanın üstünde. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan ülkede, 18 yaş üzeri kadınların yüzde 44’ünün, erkeklerin ise yüzde 40’ının yeterince egzersiz yapmadığı belirtildi. 11-17 yaş aralığındaki gençlerin durumunun ise alarm verici olduğuna dikkat çekildi. Örgüt verilerine göre, bu yaş aralığındaki kız çocuklarının yüzde 88’i, erkek çocuklarının ise yüzde 80’i yeterince hareket etmiyor. 

dpa, DW / SÖ,BK

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