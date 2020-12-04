DSÖ'den aşı uyarısı: Rahatlığa kapılmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı aşının pandemiye karşı tek başına yeterli olmayacağı uyarısı yaptı. DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan, aşılamaların yaklaşmasıyla krizin sona erdiği şeklinde yanlış bir kanı ve rahatlama oluşmaması gerektiğini belirterek "aşının Covid-19'u sıfırlamayacağını" vurguladı.

Aşının önümüzdeki yılın başında herkese ulaşmış olmayacağını da hatırlatan Ryan, bazı ülkelerin çok sıkı kontrol önlemleri almak zorunda olacaklarını, aksi takdirde vakalarda yeni patlamalarla ve yo-yo etkisiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Ryan, bazı ülkelerin kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da aşılamanın başlamasıyla pandeminin sona ereceği algısı oluşmaması gerektiğini belirterek pek çok bölgede virüsün bulaşma hızının çok yüksek olduğunu, hastane, yoğun bakım ve sağlık çalışanlarının çok büyük bir baskı altında olduğuna işaret etti.

"Bugünlerde alınacak kararlar belirleyici olacak"

Tedros, "Pandeminin önünde hala uzun bir yol var. Liderler ve vatandaşların önümüzdeki günlerde alacağı kararlar hem virüsün kısa vadedeki seyri hem de ne zaman sona ereceği konusunda belirleyici olacak" diye konuştu.

DSÖ Genel Sekreteri aşıların dağıtımında yoksul ülkelerin geri plana atılmaması uyarısı da yaparak "Yoksullar ve sınırlı imkanlara sahip olanların güçlülerin aşıya akınında ayaklar altında ezildiği bir dünyayı kabul edemeyiz" dedi. Tedros yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve iklim değişikliğine karşı aşı bulunmadığını hatırlatarak zenginlerle yoksullar arasında uçurumun daha da açılmaması gerektiğini söyledi.

Salgının başlangıcından bu yana kaydedilen toplam koronavirüs vaka sayısı Cuma günü itibarıyla 65 milyonu geçmiş durumda. Salgında şimdiye kadar en az bir buçuk milyon kişi yaşamını yitirdi. DSÖ verilerine göre şu an dünyada kayıtlı aşı adaylarından 51'i insanlar üzerinde denenme aşamasında. Bu adaylardan 13'ü ise aşının kitleler üzerinde test edildiği üçüncü ve son fazda bulunuyor. Laboratuvarlarda geliştirme aşamasında da toplam 163 aşı adayı var.

AFP,rtr/BK,JD

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