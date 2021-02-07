 DSÖ′den aşı üreticilerine mutasyon uyarısı | DÜNYA | DW | 08.02.2021

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DÜNYA

DSÖ'den aşı üreticilerine mutasyon uyarısı

Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısı, aşıların mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili endişe yarattı. DSÖ, aşı üreticilerini mutasyonları dikkate almaya çağırdı.

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İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının Güney Afrika'daki uygulamasının durdurulmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) inceleme başlattı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Güney Afrika'nın, AstraZeneca aşısının etkinliğiyle ilgili uyanan şüpheler üzerine planlanan aşılamaları geçici olarak durdurması konusunda, "Bu her halükarda endişe verici bir haber. Bu gelişme, aşıların hızlıca üretilip insanlara ulaştırılmak zorunda kalındığını gösteriyor" dedi.

"Virüslerin mutasyona uğradığını biliyoruz. Ve aşıların etkili olabilmeleri için mutasyonlara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini de biliyoruz" diyen DSÖ Genel Sekreteri, Salı günü DSÖ Strateji Grubu'ndan uzmanlarla bir araya geleceklerini ve AstraZeneca aşısı konusunda verilecek tavsiyeyi görüşeceklerini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonrası Türkiye'de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıkladı.

Birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. Enfeksiyon geçirip iyileşmiş ya da aşı olmuş kişilere de mutasyon nedeniyle yeniden virüs bulaşması mümkün.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinde tespit edilen yeni tip koronovirüsün daha ölümcül olduğuna dair bulgular olduğunu açıkladı. Kesin sonuçlar için araştırmalar derinleştirilecek. 

Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Büyük Britanya’da görülen mutasyona uğramış koronavirüsün 50 ülkede daha tespit edildiğini açıkladı.

Ülkelere yeni ortaya çıkarılan her tür mutasyonu DSÖ'ye bildirmeleri çağrısı yapan Genel Sekreter, gelişmeleri ancak bu şekilde takip edebileceklerini ve tepki verebileceklerini söyledi.

Güney Afrika 100 bin kişide test edecek

Güney Afrika'da hükümete danışmanlık yapan Koronavirüs Komitesinin Başkanı Salim Abdulkerim, AstraZeneca aşısıyla ilgili olarak "Daha düşük bir etki bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk" açıklaması yaptı.

DSÖ toplantısına görüntülü olarak katılan Abdulkerim, hükümetin 100 bin kişiye AstraZeneca aşısı yapılıp kaçının aşılamaya rağmen hastaneye kaldırılacağını izlemeyi planladığını kaydederek "Sonuçta aşı ağır hastalıklara karşı etkili değilse milyonlarca kişiyi aşılamış olmak istemeyiz" dedi.

Araştırma: Sadece asgari koruma sağlıyor

İngiltere'deki Oxford ve Güney Afrika'daki Witwatersrand üniversitelerinin yaptığı son araştırma, AstraZeneca aşısının, Güney Afrika'da yaygın olan B.1.351 mutasyonu kaynaklı hafif ve orta dereceli hastalıklarda sadece asgari koruma sağladığını ortaya koymuştu. Medikal dergide henüz yayımlanmamış araştırmanın sonuçları, henüz bağımsız uzmanlarca teyit edilmiş değil.

DSÖ Genel Sekreteri, diğer yandan araştırmanın çoğunluğu gençler olmak üzere küçük bir grup üzerinde yapılan incelemelere dayandığına da işaret etti.

DSÖ Bilim heyeti Başkanı Soumya Swaminathan da, "Aşının hiçbir işe yaramadığı sonucuna hemen varmamalıyız" diyerek ek araştırmaların gerekli olduğunu vurguladı.

AstraZeneca'nın aşısı fiyatının görece uygun olması ve kolay depolanabilmesi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki aşılama programları için umut yaratmıştı.

dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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