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DSÖ'de kış öncesi korona endişesi

6 Eylül 2023

DSÖ, korona vakalarında dünya genelinde artış olduğunu belirterek, özellikle kuzey yarım küredeki artışlarının endişe verici olduğunu duyurdu.

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Symbolbild: Krankenhaus Deutschland
Fotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önümüzdeki kış mevsiminde koronavirüs vakalarında küresel ölçekte artış kaydedilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü internet aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde korona vakalarındaki artışla ilgili güncel verileri paylaştı.

Tedros burada yaptığı açıklamada, ülkeler tarafından vaka sayılarına ilişkin tam olarak raporlama yapılmaması nedeniyle mevcut enfeksiyon seviyelerine dair sınırlı verilere ulaşıldığını ifade etti.

Ancak eldeki sınırlı veriler ışığında bile Covid-19 vakalarında gözle görülür bir artış tespit edildiğini vurgulayan Tedros, "Kış mevsimi yaklaşırken kuzey yarımkürede Covid-19 vakalarında endişe verici eğilimler görmeye devam ediyoruz" dedi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom vaka artışlarından endişeli.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom vaka artışlarından endişeli. Fotoğraf: Esa Alexander/REUTERS

Yeni varyant ve alt varyantlar yayılıyor

Şu anda dünya çapında tek bir baskın virüs varyantı olmamasına rağmen Omikron alt varyantı EG.5'in yükselişte olduğunu belirten Tedros, ayrıca 11 ülkede yüksek mutasyona uğramış BA.2.86 alt varyantının yol açtığı bazı vakaların da tespit edildiğini söyledi.

DSÖ Başkanı, tespit edilen varyantların "Bulaşıcılıklarını ve potansiyel etkilerini değerlendirmek için yakından izlendiğini" sözlerine ekledi.

Öte yandan, DSÖ Pandemik Korona Programı Başkanı Maria Van Kerkhove, ön verilerin mevcut korona aşılarının söz konusu varyantlara karşı yeterli koruma sağladığını gösterdiğini belirtti.

DSÖ Başkanı Tedros ise kendilerini daha çok hatırlatma aşısı yaptırmayan risk grubundaki kişilerin endişelendirdiğini söyledi.

Yoğun bakımda bir korona vakası (Arşiv)
Yoğun bakımda bir korona vakası (Arşiv)Fotoğraf: Ng Han Guan/AP/picture alliance

"Salgının kalıcı olduğunu gösteriyor"

Tedros, korona enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurularda ve ölümlerdeki artışın bu salgının "kalıcı olduğunu ve bununla mücadele etmek için sürekli araçlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu" söyledi.

Tedros, korona ölümlerinin şu anda Ortadoğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde artış gösterdiğini, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ise hastaneye yatışlar ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarının arttığını kaydetti.

"Şu anda yüz binlerce insanın korona nedeniyle hastaneye kaldırıldığını tahmin ediyoruz" diyen Van Kerkhove ise bu durumun yaklaşan kış mevsimi nedeniyle endişelerini arttırdığını söyledi. Van Kerkhove, soğuk kış mevsiminde daha fazla insanın kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirdiğini belirterek, "Bu da korona gibi hava yoluyla bulaşan virüslere ortam sağlıyor" dedi. 

Uzman, grip ve RSV virüslerinin de bu dönemlerde daha fazla yayıldığına işaret ederek, test ve aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Almanya 14 milyon doz aşı stokluyor

Öte yandan Almanya'da kış ve sonbaharda olası vaka artışlarına karşın aşı stokları artırılıyor. Hükümet yeni varyantlara uyarlanmış yaklaşık 14 milyon doz korona aşısının hazır vaziyette tutulması konusunda karar aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşı üreticisi Biontech’ten ısmarlanan aşıların Eylül ve Kasım ayları arasında teslim alınacağı bildirildi.

Aşıların yeni varyantlara karşı koruma sağlaması bekleniyor.
Aşıların yeni varyantlara karşı koruma sağlaması bekleniyor. Fotoğraf: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

Açıklamada, söz konusu aşıların özellikle Omikron alt varyantı  XBB.1.5'e karşı uyarlandığı ve şu anda dolaşımda olan virüs varyantlarına karşı daha iyi koruma sağlamasının beklendiği ifade edildi. Bakanlık ilk sevkiyatların 18 Eylül’den itibaren doktor muayenehanelerine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca Novavax firmasının ürettiği yeni varyantlara karşı uyarlanmış yaklaşık on milyon doz aşının da, tedbiren Avrupa Komisyonu'nun onayına bağlı olarak, önümüzdeki aylarda teslim alınması bekleniyor.

Almanya'da halk sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede son aylarda Covid vakalarının artışta olduğunu duyurmuştu. 7-13 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 425 Covid vakasının kayıtlara geçtiğini bildiren RKI, bunun vaka sayısının beş hafta öncesine kıyasla iki katına çıktığını gösterdiğini açıklamıştı. 

AFP/TY,BÖ

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