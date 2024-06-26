DSÖ: Yetişkinlerin üçte biri yeterince hareket etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya üzerinde 1 milyar 800 milyon yetişkin yeterince hareket etmiyor. Bu rakamın 2030'a kadar daha da artmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde yetişkinlere dair fiziksel aktivite araştırmasının sonuçlarını açıkladı. The Lancet Global Health'da yayınlanan araştırmaya göre dünya üzerinde 1 milyar 800 milyon kişi, yani yetişkinlerin yüzde 31'i yeterince hareketetmiyor.

Yetişkinlerde yetersiz fiziksel aktivite oranı Pasifik bölgesinde yüzde 48, Güney Asya'da yüzde 45 iken Batılı ülkelerde bu oran yüzde 28. Ülkeden ülkeye de farklılıklar gözleniyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yetişkinlerin yüzde 66'sı yeterince hareket etmezken, bu oran Malavi'deki yetişkinlerde yüzde 3'ün altında.

Neden az hareket ediyorlar?

Uzmanlara göre yetişkinlerin hareketsiz kalmalarında farklı sebepler rol oynuyor. Ancak bunda daha az yürünmesi, bilgisayar karşısında çalışmanın artması, boş zamanların sık sık televizyon ya da bilgisayar karşısında geçirilmesinin etkisi büyük.

Araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre daha hareketsiz. Kadınların yüzde 34'ü, erkeklerinse yüzde 29'u yeterince hareket etmiyor. 60 yaşın üzerindekiler de genç yetişkinlere göre daha az fiziksel aktivite yapıyor.

DSÖ Sağlık Teşvik Direktörü Rüdiger Krech araştırmanın sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Fiziksel hareketsizlik küresel sağlık için sessiz bir tehlike. Kronik hastalık yükünün artmasına neden oluyor" dedi.

DSÖ'nün yetişkinlere tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlere sağlıklı olmaları için haftada en az 150 dakika bisiklete binmek, yürüyüş ya da ev işi yapmak gibi ölçülü fiziksel aktiviteleri öneriyor. Haftada 75 dakika ise koşmak ya da takım sporları gibi yoğun aktivitelere katılmayı öneriyor. DSÖ'ye göre tavsiye edilen bu sürelerin altında kalınması, diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser çeşitleri ya da psikolojik sorunlara neden olabiliyor.

DSÖ halihazırdaki eğilimin devam etmesi halinde, 2030 yılına kadar yetersiz hareket eden yetişkinlerin oranının yüzde 35'e çıkacağı uyarısında bulundu.

DSÖ vatandaşların kişisel olarak alışkanlıklarını değiştirmesinin yeterli olmayacağını da belirterek ülkelere vatandaşlarını bedensel aktivitelere teşvik etmeye çağırdı. Bunun için spor dernek ya da kulüplerine üye olunması, bisiklete binilmesi ya da topluma taşımanın kullanılmasının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Söz konusu araştırma için farklı ülkelerden araştırmacı ve bilim insanları 163 ülkede 5 milyon 700 milyon insan üzerinde 2000-2022 yıllarında yapılan 500'den fazla araştırmanın sonuçlarını inceledi. Bu ülkelerin sadece 22'si bu alandaki çabalarını sürdürürse 2030 için belirledikleri hedeflere ulaşabilecek.

AFP,epd / HT,BÖ

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