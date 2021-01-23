 DSÖ uzmanları Çin′de koronanın kaynağını arıyor | DÜNYA | DW | 31.01.2021

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DÜNYA

DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor

Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırmak için Çin'e giden DSÖ uzmanları virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Çin'de incelemelerde bulunan DSÖ heyeti

Çin'de incelemelerde bulunan DSÖ heyeti

Koronavirüs salgının nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere bir süredir Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları incelemelerini sürdürüyor. DSÖ uzmanları, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde geçen yılın Ocak ayından bu yana kapalı olan Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Çinli bekçilerin, uzman ekip için balık pazarının kilitli kapılarını açtığı, ekibin otomobillerle içeri girmesinin hemen ardından da yeniden kapattığı bildirildi.

DSÖ uzmanları yaklaşık iki hafta önce Vuhan'a gitmiş ve kurallar gereği iki hafta karantinada kalmıştı. 14 günlük karantina süresi perşembe günü dolan uzmanlar öncelikle ilk Covid-19 hastalarının tedavi edildiği Vuhan'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

Çin hükümetinin pandeminin başındaki olası ihmallerini açığa çıkarma endişesinden ötürü DSÖ misyonunun incelemeleri Çin'de çekimserlikle karşılanıyor. Araştırmacıların incelemelerini hangi doğrultuda ve nerelerde yürüteceği hakkında Çinli makamlar tarafından bilgi verilmezken, DSÖ uzmanlarının Twitter'de yaptıkları paylaşımlarla incelemeler ile ilgili bilgi edinmek mümkün olabiliyor.

Pandemiye dönüşen koronavirüs salgınının ilk vakaları 2019 yılında Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Bazı araştırmacılar SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün,  Huanan Balık Pazarı'nda yarasalardan insanlara bulaşmış olabileceği tezini savunuyor. Ancak, hangi hayvanın virüsün insanlara bulaşmasında aracı rolü oynadığı henüz bilinmiyor. DSÖ ekibinin Çin'deki araştırmalarının bu sorunun yanıtının bulunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Vuhan'daki pazar geçen yıldan beri kapalı (Foto: Arşiv)

Vuhan'daki pazar geçen yıldan beri kapalı (Foto: Arşiv)

2 milyonun üzerinde ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 220 bin 757'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 102 milyon 615 bin 797 olarak kayda geçti. Son dönemde virüsün daha hızlı bulaştığı açıklanan varyantlarının da ortaya çıkması pandemiye ilişkin endişelerin büyümesine ve birçok ülkenin karantina önlemlerini sıkılaştırmasına neden oluyor.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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