 DSÖ uyardı: Kanser yoksul ülkelerde artıyor | YAŞAM | DW | 04.02.2020

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YAŞAM

DSÖ uyardı: Kanser yoksul ülkelerde artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki on yıllarda yoksul ülkelerde kanser vakalarının çok ciddi artış göstereceği uyarısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Dünya Kanser Günü vesilesiyle kamuoyuna sunduğu raporda, düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde kanser vakalarının 2040 yılına kadar yüzde 81 oranında artış göstereceği belirtildi.

Raporda bu ülkelerde sınırlı kaynaklarla hastalıkla mücadele edilmesi, anne ve çocukların bakımının sağlanamaması ve gerekli önlemlerin ihmal edilmesi bu artışa neden olarak gösterildi. Raporda 2018 yılında 18,1 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu ve kanserden 9,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı Direktörü Elisabete Weiderpass, kanser tedavisinde yaşanan gelişmelerin 2000-2015 yılları arasında varlıklı ülkelerde kanser ölümlerini yüzde 20 oranında azalttığını söyledi. Ancak bu oran yoksul ülkelerde ise yüzde 5 oranında azaldı. Weiderpass, dünyadaki bütün kanser hastalarının tedavideki gelişmelerden "eşit olarak faydalanması" gerektiğini kaydetti.

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Raporda kanser vakalarının dünya genelinde ise 2040 yılına kadar yüzde 60 artış göstermesinin beklendiği belirtildi. DSÖ 23 milyar euroluk yapılacak ek yatırımın yedi milyon insanın kanserden ölmesini engelleyebileceği tahmininde bulundu.

Hayat tarzının rolü

Alman Kanser Araştırmaları Merkezi Direktörü Michael Baumann da Alman haber portalı Spiegel'de yer alan değerlendirmesinde, kanser vakalarının yüzde 40'ının spor, sigara içmemek, fazla kilodan kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve az veya hiç alkol tüketmemek gibi sağlıklı bir yaşam tarzıyla engellenebileceğini söyledi.

Baumann, Almanya'daki kanser vakalarının yılda 500 binden 600 bine yükseldiğine de işaret etti.

Öte yandan raporda birçok varlıklı ülkede kanserin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının ardından en fazla ölüme neden olan hastalık olduğuna dikkat çekildi.

Dünyada en sık rastlanan kanser türünün ise akciğer kanseri olduğu bildirildi. Bunu göğüs kanseri ve bağırsak kanseri izliyor. Almanya'da her iki kişiden birinin ömrünün bir döneminde kansere yakalandığı belirtiliyor. Kadınlarda kansere yakalanma riski yüzde 42,6, erkeklerde ise yüzde 47,5 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides de AB Komisyonu'nun kanserle mücadelede "kararlı önlemler" alacağını açıkladı. Kyriakides, her on kanser vakasından dördünün önlenebilir olduğunu da dile getirdi.

AFP, epd / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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