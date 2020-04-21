 DSÖ: Uyarılarımızı dinleyen ülkeler daha iyi durumda | DÜNYA | DW | 27.04.2020

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DÜNYA

DSÖ: Uyarılarımızı dinleyen ülkeler daha iyi durumda

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Çin dışında henüz 82 COVID-19 vakası varken acil durum ilan ettiklerini ancak bunu bütün ülkelerin ciddiye almadığını savundu, “Uyarılarımızı dinleyen ülkeler şu an daha iyi durumda” dedi.

DSÖ Başkanı Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Başkanı Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya genelinde en üst düzeyde uyarı yaptıklarını ancak her ülkenin tavsiyelerine kulak vermediğini savundu.

Küresel salgınla ilgili süreci yönetmekte yetersiz kaldığı yönünde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin eleştirilerine hedef olan DSÖ'nün başkanı COVID-19 salgınıyla ilgili 30 Ocak'ta Çin dışında henüz 82 vaka kaydedilmişken "uluslararası acil durum” ilan edildiğini belirterek "Dünya o zaman DSÖ'yü dikkatle dinlemesi gerekirdi” dedi.

DSÖ Başkanı, "Salgına karşı kapsamlı bir mücadele yöntemi geliştirmeleri, test yapmaları, izolasyon uygulamaları ve takip yapmaları konusunda bütün dünyaya tavsiyede bulunduk. Bu tavsiyelere uyan ülkelerin daha iyi durumda olduğunu görebilirsiniz, bu bir gerçek” diye konuştu.

Bir çok ülkenin salgınla ilgili tedbirlerini yumuşatmaya başladığı sırada açıklama yapan Ghebreyesus salgınının sona ermesinin henüz çok uzak olduğunu dile getirdi.

Ghebreyesus, COVID-19 hastaları dışındaki diğer sağlık hizmetlerinin, özellikle de çocuklara yönelik tedavilerin aksamasından endişe duyduğunu söyledi.

Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde vakalarda görülen artışın kaygı verici olduğunu belirten Ghebreyesus, "Önümüzde uzun bir yol ve yapılacak çok iş var" dedi.

Ghebreyesus ayrıca, salgın nedeniyle sınırların kapatılması gibi önlemlerin, sıtma başta olmak üzere diğer hastalıkların tedavilerinde aksamalara sebep olduğunu ve özellikle Afrika'da sıtma vakalarının katlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede yetersiz kalmakla suçlamış ve ülkesinin örgüte yaptığı mali desteği keseceğini açıklamıştı.

AFP/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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