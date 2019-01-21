 DSÖ: Suriye′de çocuklar soğuktan ölüyor | DÜNYA | DW | 31.01.2019

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DÜNYA

DSÖ: Suriye'de çocuklar soğuktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta soğuk hava nedeniyle iki ay içerisinde 29 çocuğun öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebekler da var.

Arşiv

Arşiv

Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava koşulları, kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukları olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, son iki ay içerisinde bölgede yer alan el-Hor sığınmacı kampında aralarında yeni doğan bebeklerin de olduğu 29 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Çocukların aşırı ısı kaybı sonucu oluşan hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı operasyonu nedeniyle Deyr ez Zor bölgesinde 23 bin kişinin evlerini terk ederek, el-Hol kampına yerleştiği belirtiliyor. Ekipler yeni gelenleri sağlık kontrolünden geçirip, gerekli aşıları yapıp, ihtiyacı olan çocukları hastaneye yönlendirdiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye Temsilcisi olan Elizabeth Hoff, "El-Hol kampındaki durum içler acısı. Aileleri güvenli bir yer ararken çocuklar hipotermi sonucu ölüyor" sözleriyle bölgedeki son durumu anlattı. 

Birleşmiş Milletler, 33 bin kişinin barındığı kampta durumun kritik seviyeye ulaştığını belirterek, sığınmacı kampına erişim sağlamak istiyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni gelen binlerce kişinin, çadır, battaniye ve ısıtma olmadan kampın açık alanında konaklamak zorunda kaldığını söylüyor.

Bölgeye yardım ulaştırmak da oldukça güç. Kampa ulaşmanın ve kampı çevreleyen yolları kullanmanın bürokratik engellere ve güvenlik kısıtlamalarına takıldığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılması için taraflara çağrıda bulunuyor.

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rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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