DSÖ: Sudan'da sağlık sisteminin durumu felaket

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların yaşandığı Sudan'da, öncesinde de kötü durumda olan sağlık sisteminin tamamen çökmenin eşiğine geldiğini bildirdi. Durumu "felaket" olarak nitelendiren DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed El Mandari, Sudan ordusu ile paramiliter güçler arasında, çatışmalar başlamadan önce de, "Sağlık sisteminin pek çok krizle karşı karşıya kaldığını ve kırılgan olduğunu", ancak son iki haftada hastanelerin bombalanması, ilaçların tükenmesi ve çok sayıda doktorun ülkeden kaçması nedeniyle, "kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşandığını" dile getirdi.

Ülkede kolera ve sıtma salgını riskinin her geçen gün arttığı uyarısında bulunan El Mandari, başkent Hartum'da hastanelerin sadece yüzde 16'sının tam kapasite ile faaliyet gösterdiğini, ülkede şu an özellikle cerrah ve anestezist açığı yaşandığını vurguladı. Ahmed El Mandari, Sudan'da en büyük risk altındaki grubun, yaklaşık dört milyon hasta ya da hamile kadınlar ile, aşırı derecede yetersiz beslenmeden muzdarip ve hayati öneme sahip hizmetlerden yararlanamayan 50 binden fazla çocuklardan oluştuğunu belirtti.

"Çocuklar ağır psikolojik tehdit altında"

Bunun yanı sıra yaklaşık üç milyon kadının "Cinsiyete dayalı çeşitli şiddet türlerine" maruz kaldığını bildiren DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü, özellikle çocukların çatışmalar ve tehcirler nedeniyle ağır psikolojik baskı altında olduklarını dile getirdi.

Ordu ve milis güçlerin arasında çatışmaların yaşandığı ülkede taraflar arasında uzatılan ateşkese uyulmadığı bildiriliyor. AFP'nin görgü tanıklarına dayanarak aktardığı haberlerde, Pazartesi günü başkent Hartum'da çatışmaların sürdüğü, savaş uçaklarının görüldüğü kentin birçok bölgesinde patlamaların duyulduğu belirtildi.

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki rekabet nedeniye 15 Nisan'dan beri süren çatışmalarda resmi verilere göre 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

AFP / ET,JD

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