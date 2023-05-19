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Fotoğraf: Markku Ulander/AP Photo/picture alliance
SağlıkKüresel

DSÖ pandeminin bilançosunu çıkardı

1 saat önce

DSÖ, Covid-19'un yaklaşık 337 milyon yıllık insan ömrünün heba olmasına neden olduğunu açıkladı. Örgüt, söz konusu verileri, koronavirüsün yol açtığı erken ölümlere dayanarak hazırladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisinin özellikle ilk iki yılında meydana gelen erken ölümlerin dünya genelinde 337 milyon yıllık insan ömrünün kaybedilmesine yol açtığını duyurdu.

Örgüt, yalnızca 2020 ve 2021 yıllarında fazladan ölüm oranına ilişkin verilere dayanarak Covid-19'a bağlı ölüm sayısının 14 milyon 900 bin olduğunu tahmin ediyor.

DSÖ'nün veri işlemeden sorumlu yardımcı direktörü Samira Asma, koronavirüse yakalananların ömrünün istatistiki olarak ortalama 22 yıl kısaldığını söyledi.

Aynı zamanda örgüt, küresel sağlık hizmetlerindeki bazı olumlu gelişmelerin koronavirüs pandemisi nedeniyle gerilediği uyarısında da bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, pandeminin modern tıbbi hizmetlere ve düzenli aşılara erişim konusundaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Örgüt, bu eşitsizliğin özellikle verem ve sıtma ile mücadelede görüldüğünü açıkladı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesys, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için sağlığa ve sağlık sistemlerine yatırımların ciddi biçimde artırılmasını talep etti.

AFP/BÖ,HT

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