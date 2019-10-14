 DSÖ: Operasyon nedeniyle 200 bin kişi göç etti | DÜNYA | DW | 14.10.2019

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DÜNYA

DSÖ: Operasyon nedeniyle 200 bin kişi göç etti

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalanların sayısının 200 bine ulaştığını açıkladı.

Syrien Kurdistan Tal Tamr Zivilisten Flucht (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyon nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalanların sayısının kaygı verici düzeyde olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Çarşamba günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonlar nedeniyle göçe zorlanan kadın, erkek ve çocuk sayısının 200 bine yaklaştığı bildirildi.

DSÖ'den Pazartesi günü yapılan açıklamada bölgede yaklaşık 1,5 milyon insanın fiziksel ve ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

"Sağlık sistemi" uyarısı

Ülkede hakim olan savaş ortamı nedeniyle zaten zayıflamış durumdaki sağlık sisteminin, Türkiye'nin düzenlediği operasyon nedeniyle daha da zayıfladığına da dikkat çekildi.

Çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalanlar arasında sağlık personelinin de olduğuna dikkat çeken DSÖ, bölgede pek çok hastanenin ve kurumun kullanılmaz durumda olduğunu belirtti.

BM, operasyonun sürmesi durumunda göç etmek zorunda kalacak insan sayısının 400 bine ulaşabileceği ve insani krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulunuyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise göç etmek zorunda kaldı.

epd/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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