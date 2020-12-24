 DSÖ: Mutasyonlu virüs 50 ülkede tespit edildi | DÜNYA | DW | 13.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

DSÖ: Mutasyonlu virüs 50 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Büyük Britanya’da görülen mutasyona uğramış koronavirüsün 50 ülkede daha tespit edildiğini açıkladı.

default

İlk olarak Büyük Britanya’da ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs varyantının dünya çapında 50 ülkede daha tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'de bulunan merkezinden bugün yapılan açıklamada Güney Afrika'da rastlanan diğer bir mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığı açıklandı.

Mutasyona uğramış virüs varyantına Noel’den kısa süre önce Almanya'da da rastlanmıştı. Baden Württemberg Eyaleti Sosyal İşler Bakanlığı ise Güney Afrika'da görülen varyansonun da Almanya'da dün tespit edildiğini duyurdu.

DSÖ, yine koronavirüsün Japonya'da görülen mutasyona uğramış türünün de büyük endişe yarattığını açıkladı. Virüs ne kadar çok yayılırsa  mutasyon için de  o kadar geniş bir uygun ortam oluştuğunun belirtildiği açıklamada, başka yeni varyansonların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği bildirildi.

England Dover | Coronavirus | LKW Verkehr nach Frankreich

DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün değişime uğramış hallerinin yol açacağı tehlike ve tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığına dikkat çekerken, bunun büyük ihtimalle incelemenin yapılacağı sınırlı laboratuvar kapasitesinden kaynaklandığını kaydetti.

İlk olarak 14 Aralık’ta görüldü

Büyük Britanya'da ilk olarak 14 Aralık’ta varlığına işaret edilen mutasyona uğramış koronavirüs türünün yaşa veya cinsiyete göre bulaşmasında dikkat çeken özelliklerine rastlanmadığı belirtiliyor.

Yine mutasyona uğrayan Güney Afrika menşeli türün varlığı ise ilk olarak  18 Aralık’ta açıklanmıştı. Koronavirüsün bu türünün de diğeri gibi yine  yüksek derecede  bulaşıcı olduğundan yola çıkılıyor.

Japonya’da 9 Ocak’ta tespit edilen bir diğer mutasyona uğramış koronavirüs türünün ise ülkeye Brezilya'dan gelen dört kişide rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden ikisinin çocuk ikisinin de yetişkin olduğu kaydedildi. 

Öte yandan Brezilyalı uzmanlar da ülkede koronavirüsün mutasyona uğramış bir türüne rastlandığını bildirdi, ancak bunun Japonya’da tespit edilenden bağımsız, başka bir tür olabileceğinden yola çıkılıyor.

AFP/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İngiltere ve Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor

Almanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yeni bir zirveye ulaştı. İngiltere de alarm veriyor. Özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı açıklandı.  

DSÖ: Salgınla mücadelede dönüm noktasındayız

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, salgınla mücadelede "pandeminin gidişatı açısından bir dönüm noktasındayız " dedi. Kluge ayrıca virüsün mutasyonlu halinin daha bulaşıcı olduğunu ancak daha tehlikeli olmadığını belirtti.  

Benzer içerik

Coronavirus Hotspot Sachsen | Krematorium in Zittau

Saksonya'da Covid-19 nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı 24.12.2020

Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da Covid-19 ölümleri nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadığı bildiriliyor.

Italien Rom Touristen mit Maske

DSÖ: Salgınla mücadelede dönüm noktasındayız 07.01.2021

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, salgınla mücadelede "pandeminin gidişatı açısından bir dönüm noktasındayız " dedi. Kluge ayrıca virüsün mutasyonlu halinin daha bulaşıcı olduğunu ancak daha tehlikeli olmadığını belirtti.

Südafrika Corona-Pandemie Johannesburg

Güney Afrika'daki korona mutasyonu endişelendiriyor 23.12.2020

İngiltere’nin ardından koronavirüsün bir mutasyonu Güney Afrika'da da keşfedildi. Bu haber ülkede endişeye neden olurken, Güney Afrikalı virolog Wolfgang Preiser, genel durumda büyük bir değişiklik beklemiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsrail Suriye'nin doğusuna hava operasyonu düzenledi

İsrail Suriye’nin doğusundaki silah depolarını ve askeri mevzileri vurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  