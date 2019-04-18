DSÖ: Libya’daki çatışmalarda 213 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rakamlara göre Libya’nın başkenti Trablus’ta meydana gelen çatışmalarda en az 213 kişi hayatını kaybetti, 1009 kişi de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “İki ambulans daha zarar gördü. WHO, Libya'da tüm tarafları sivilleri, sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korumaya çağırıyor. Onlar bir hedef değil” diye yazdı. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluş, ölenlerin kaçının sivil olduğunu ifade etmedi.

Libya Ulusal Ordusu 2011 yılında NATO tarafından desteklenen ve Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmanın ortaya çıktığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde konuşlu bulunuyordu. Orduya komuta eden General Halife Hafter 4 Nisan tarihinde emrindeki güçlere Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen rakip hükümetin kontrolünde olan Trablus kentini ele geçirme emri vermişti. Ardından taraflar arasında Trablus’un dış mahallelerinde silahlı çatışmalar başlamıştı.

General Hafter'in kontrolündeki güçler Libya’nın güneybatısında kontrol altına aldıkları alanı son aylarda genişletmişlerdi. “Terörizme karşı savaş” verdiğini savunan Hafter Trablus’a saldırmama çağrılarına kulak asmamıştı.

Libya'da iki ayrı yönetim bulunuyor. General Halife Hafter Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.

DW, dpa / EC, MK

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