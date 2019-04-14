DSÖ: Libya'daki çatışmalarda 205 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin yaklaşık iki hafta önce Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda, Hafter'e bağlı birlikler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 18'i sivil olmak üzere, 205 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 913 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Libya medyası Perşembe günü çatışmaların ülkenin güneyindeki Sabha kenti yakınlarındaki Tamanhint Askeri Üssü'nde yoğunlaştığını duyurdu. General Haftar'a bağlı birliklerin denetiminde olan askeri üsse, silahlı bir grubun saldırdığı belirtildi. Hafter'e bağlı güçler, üste denetimi yeniden sağladıklarını duyurdu.

Hafter'e bağlı güçler ile Trablus hükümetine bağlı birlikler arasında çatışmalar sürüyor

Kaddafi sonrası dönem

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetime son verilmesinin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim bulunuyor. General Halife Hafter Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan askeri güçlerin lideri General Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. 75 yaşındaki general Hafter, 2014 yılından bu yana Libya'daki etkinliğini artırıyor. Hafter'e karşı olanlar, generali askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

BM tarafından ülkenin geleceği ile ilgili olarak Nisan ayı ortası için planlanan zirve, çatışmalar nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

AP/SSB, JD

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