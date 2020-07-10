 DSÖ: Koronavirüs vaka sayısında rekor artış | DÜNYA | DW | 13.07.2020

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DÜNYA

DSÖ: Koronavirüs vaka sayısında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde günlük rekor artış kaydedildiğini açıkladı. Son 24 saatte 230 bin 370 yeni vaka tespit edildi.

Mexiko I Coronavirus I CDMX (picture-alliance/El Universal)

Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış dünya genelinde devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nden Pazar günü yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin 370 yeni vaka kaydedildiği bildirildi. Bu rakam, vaka sayısında yeni bir rekor anlamına geliyor.

Örgüte göre virüsten yaşamını kaybedenlerin sayısı ise günlük 5 bin civarında seyrediyor.

Reuters'ın hesaplamalarına göre vaka sayıları dünya genelinde 13 milyona yaklaşırken virüsten dolayı son yedi ayda hayatını kaybedenlerin sayısı da 565 bin kişi oldu.

DSÖ, Pazar günü yaptığı açıklamada vaka sayılarının özellikle ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da artış gösterdiğini belirtti. Brezilya'da 45 bin, Hindistan‘da ise 28 bin vaka tespit edildi. Rusya, Portekiz, İngiltere ve Romanya'da da birçok yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de bin 12 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan DSÖ‘nün Çin'e koronavirüsün kaynağını tespit etmek için yapılan araştırmalara katılmak için iki uzman gönderdiği açıklandı.

USA I Florida I Walt Disney World I COVID-19

Walt Disney World parkı

ABD'de rekor artış

Reuters'ın hesaplamalarına göre son 4 günde ABD'de günlük 60 binden fazla vaka bildirildi. Başka hiçbir ülkede böyle bir artış tespit edilmedi.

ABD'de en fazla vaka sayısının Florida'da kaydedildiği açıklandı. Pazar günü eyalette 15 binden fazla yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Florida maske takma zorunluluğuna karşı protesto gösterilerinin olduğu eyaletlerin arasında yer alıyor.

Cumartesi günü Florida'da Walt Disney World parkı dört aydır ilk kez ziyaretçilere açıldı. Parkta ziyaretçi sayısı kısıtlı tutulacak ve maske takma zorunluluğu getirildi.

Dpa, Reuters / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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