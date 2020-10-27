 DSÖ: Koronavirüs, sıtma ile mücadelemizi engelliyor | DÜNYA | DW | 30.11.2020

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DÜNYA

DSÖ: Koronavirüs, sıtma ile mücadelemizi engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 Sıtma Raporu’na göre koronavirüs salgını, sıtmaya karşı verilen küresel mücadeleyi kötü etkiliyor. Raporda, 2019'da dünyada 409 bin kişi nin sıtmadan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Arşiv

Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisi nedeniyle sıtmaya karşı verilen küresel mücadelede varılan noktadan geriye gidilebileceği uyarısında bulundu. DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Covid-19, sıtma hastalığını yenme çabalarımızı engelleyici bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor" diyerek, Sahra Altı Afrika'da sıtma tedavisine yönelik çalışmaların sadece yüzde 10 oranında kısıtlanması durumunda dahi, bunun 19 bin ek ölüm vakası anlamına gelebileceğini vurguladı.

Matshidiso Moeti

Matshidiso Moeti

DSÖ'nün, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde açıklanan Sıtma Raporu'na göre 2019 yılında dünya çapında 409 bin kişi, bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Raporda ayrıca, bir tropikal bölge hastalığı olan sıtmaya karşı mücadele programlarının, koronavirüs pandemisi sırasında da büyük oranda devam ettirildiği belirtildi. Moeti buna rağmen, "Sıtma programlarının daha fazla yayılmasını sağlayacak kaynakların temin edilmesi için, uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini" dile getirdi.

2019'da 229 milyon hasta

DSÖ'nün ilgili Sıtma Raporu‘na göre bu hastalıkla mücadeledeki ilerleme, son yıllarda yavaşlamış durumda. Sivrisinekler aracılığı ile yayılan hastalığa 2019 yılında dünya çapında 229 milyon kişi yakalandı. Bu hastalıktan ölenlerin sayısında daha önce kaydedilen hızlı düşüş ise son iki yılda, sayıların sabit kaldığı bir durgunluğa dönüşmüş durumda.

2019 için bu hastalıkla mücadelede kullanılmak üzere 5,6 milyar dolar (4,7 milyar euro) gerekirken sadece üç milyar dolarlık bir kaynağa ulaşıldığının vurgulandığı raporda, bu durumun "ciddi bir tehlike" anlamına geldiği uyarısında bulunuldu.

Sıtmadan en fazla muzdarip olan kıta Afrika'da geçen yıl, tahminlere göre 384 bin kişi bu hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Dünya çapındaki tüm sıtma vakalarının yaklaşık yarısı dört Afrika ülkesinde görüldü. Bunlar DSÖ raporundaji verilere göre, Nijerya (yüzde 27), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 12), Uganda (yüzde 4) ve Mozambik (Yüzde 4) olarak sıralanıyor.

AFP / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Fransa, sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisinde kullanımını yasakladı. Aralarında Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler ise DSÖ'nün uyarılarına rağmen bu maddeyi kullanmaya devam ediyor.  

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici sıtma raporu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapor, dünya genelinde sıtma vakalarının üst üste iki yıl artış gösterdiğini ortaya koydu. Raporda sıtmayla mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.  

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