 DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir | DÜNYA | DW | 13.05.2020

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DÜNYA

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün endemiye dönüşebileceği ve kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. DSÖ, aşı bulunsa bile mücadelede büyük çaba gerekeceğine dikkat çekti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 hastalığına yol açan yeni tür koronavirüsün HIV gibi bir endemiye dönüşebileceği ve kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Endemi terimi, nüfus içinde varlığını sürdüren hastalıklar için kullanılıyor.

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, Çarşamba günü verilen online brifingde açıklamalarda bulundu. Ryan, "Şunu açıkça konuşmak gerekiyor: Bu virüs toplumlarımızda yeni bir endemik virüs halini alabilir ve virüs hiçbir zaman ortadan kaybolmayabilir" diye konuştu.

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SIPRI Başkanı Smith, korona krizi nedeniyle çatışma bölgelerinde gerilimin artabileceği uyarısında bulundu. Obama’nın danışmanlarından Malley de "huzursuzlukların yaşanabileceği bir dönemin" başında olunduğunu söyledi. (12.05.2020)

VPM1002 adlı yeni verem aşısı, COVID-19’a karşı etkili olabilir mi? Bu kapsamda yürütülen birçok çalışma, araştırmacıların doğru yolda olduğunu gösteriyor. (09.05.2020)

"Gerçekçi olmamız çok önemli. Bu hastalığın ne zaman ortadan kaybolacağını hiçkimsenin öngörebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Ryan, "Bu konuda sözler ve tarihler vermek mümkün değil. Bu hastalık uzun vadeli bir soruna dönüşebilir de, dönüşmeyebilir de" dedi.

"Aşı bulunsa bile büyük çaba gerekecek"

DSÖ yetkilisi, aşıların kızamık gibi ortadan kaybolmayan hastalıklar için de mevcut olduğunu hatırlatarak aşı bulunsa dahi koronavirüsle mücadelede "büyük bir çaba" sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Brifingde açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "Gidişat bizim ellerimizde. Bu herkesin sorumluluğu. Hepimiz bu pandemiyi durdurmak için katkıda bulunmalıyız" diye konuştu.

DSÖ'de epidemiyolog olarak görev yapan Maria van Kerkhove de, "Bu pandemiyi atlatmamızın biraz zaman alacağını kafalara yerleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Halihazırda virüse karşı 100'ü aşkın potansiyel aşı geliştiriliyor. Bunlardan bir kısmı klinik deneme aşamasında bulunuyor. Uzmanlar, koronavirüse karşı etkili olabilecek aşıların bulunmasının zorluklarına dikkat çekiyor.

Reuters/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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