DSÖ koronavirüsü "pandemi" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsü resmen "pandemi" ilan etti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün yayılma hızı ve etkilerinin "alarm verici düzeyde" olduğunu belirterek "Bu nedenle Kovid-19'un pandemi olarak sınıflandırılabileceği değerlendirmesini yaptık" dedi. Pandemi, uluslararası yayılma gösteren, bulaşıcılığı yüksek ve kontrol edilemeyen salgın anlamına geliyor.

DSÖ Başkanı, virüsün kendisi kadar, ülkelerin virüse karşı yeterli adımları atmamasının da alarm verici olduğuna işaret ederek "Her ülke tespit, test, tedavi, izolasyon ve halkını harekete geçirmek yoluyla hâlâ bu pandeminin gidişatını değiştirebilir" diye konuştu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Pazartesi günü yaptığı açıklamada "pandemi tehlikesi çok gerçekçi bir hal alıyor" diyerek resmen "pandemi" nitelendirmesi yapmaktan çekinmesi eleştirilere yol açmıştı. DSÖ virüsün etkileri ile ilgili belirsizliklerin sürdüğü, pek çok ülkede sadece münferit vakalar görüldüğü ve izolasyon önlemlerinin hâlâ umut verici olduğuna işaret ederek pandemi sınıflandırmasından kaçınmıştı.

114 ülkede 118 bini aşkın vaka

Şu an 114 ülkede 118 bini aşkın koronavirüs vakası bulunduğunu ve 4 bin 291 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini bildiren DSÖ Başkanı sayıların daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, son iki haftada, ana çıkış noktası olan Çin dışındaki Covid-19 vakalarının sayısının 13 kat ve vaka görülen ülke sayısının da üç kat arttığına dikkat çekti.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının önümüzdeki gün ve haftalarda artmasını beklediklerini belirten DSÖ Başkanı, şimdiye kadar bir koronavirüs türünün yol açtığı bir pandemiyle karşılaşmadıklarını söyledi.

Koronavirüsten ağır bir şekilde etkilenen İran'ın salgını kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını ancak daha fazla destek ve tedarike ihtiyacı olduğunu belirten DSÖ Başkanı, "İran için daha fazla yardımı mobilize etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Başka ülkeler yakında İtalya ve İran'ın durumuna düşecek"

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise ""Mevcut durumda İtalya ve İran virüse karşı mücadelede ön cephe ülkeleri. Virüsten çekiyorlar ama size garanti edebilirim ki yakında başka ülkeler bu duruma düşecek" diye konuştu.

İran'daki durumun "çok ciddi" olduğuna dikkat çeken Ryan, hastaların gözlemi ve bakımının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Ryan, son 24 saatte İran'a 40 bin test kiti gönderildiğini ancak tedarikin son derece kısıtlı olduğunu ve başka kaynaklar bulmaya çalıştıklarını söyledi.

AP,AFP,rtr/BK,TY

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