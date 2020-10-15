 DSÖ: Korona ölümlerindeki artış korkutuyor | DÜNYA | DW | 15.10.2020

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DÜNYA

DSÖ: Korona ölümlerindeki artış korkutuyor

Her gün ortalama 5 bin kişinin korona yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çeken DSÖ yetkilileri, korona ölümlerindeki hızlı artıştan endişeli.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bilim Heyeti Başkanı Soumya Swaminathan, dünya genelinde korona ölümlerinin arttığına dikkat çekti. Her gün  koronavirüs yüzünden ortalama 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümlerdeki artışın korkuttuğunu söyleyen Swaminathan, vaka sayısıyla birlikte ölüm oranının arttığını vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek hafta 1 milyonu geçebileceğini açıkladı. DSÖ ölü sayısının 2 milyonu geçmesinin ise "imkansız olmadığını" ifade etti.

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni önlemler getirilmesi kararlaştırıldı. Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor, ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları genişletilecek.

Fransa’da günlük vaka sayısı 22 bini aşarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris dahil 9 şehirde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Almanya’dan Hollanda’ya bütün Avrupa’da kısıtlamalar artıyor.

Reuters haber ajansının topladığı resmi verilere göre dünya genelinde şimdiye kadar 38 milyon 200 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi de hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, kayıtlara geçmeyen vakaların olduğu da göz önünde bulundurulduğunda gerçek vaka ve ölümlerin çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

ABD birinci sırada

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında açık ara ABD geliyor. ABD'de şimdiye kadar 7 milyon 900 bin korona vakası tespit edildi, yaklaşık 216 bin kişi de hayatını kaybetti. Hindistan da şimdiye kadar kayıtlara geçen 7 milyon 200 bin vakayla dünya sıralamasında ikinci sırada.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde ise son haftalarda endişe verici bir yükseliş var. İtalya'da son 24 içinde 7 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Yaklaşık 8 milyon 500 bin nüfuslu İsviçre'de de bir gün içinde 2 bin 823 yeni vaka kayıtlara geçti. Bu, beş gün öncesine kıyasla iki kat fazla.

Yeni korona önlemlerinin alındığı Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saat içinde 6 bin 638 yeni vaka olduğu belirlendi. Bu, Mart ayından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Almanya'da şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 710.

Rusya'da ise son verilere göre, 14 bin 231 yeni vaka kayıtlara geçerken şimdiye kadarki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 340 bine yükseldi. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 205.

Türkiye'de "vaka" sayısı açıklanmıyor

Türkiye'de 14 Ekim korona virüs tablosuna göre bir gün içinde bin 671 hasta kayıtlara geçti, 57 kişi daha korona yüzünden hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye'de şimdiye kadar tespit edilen "hasta" sayısı 340 bin 450, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 9 bin 14.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük açıklanan verilerde vaka sayısını değil, semptom gösteren hasta sayısını paylaştıklarını söylemişti. Ancak Bakanlığın vaka sayısı açıklamaması tepkilere neden olmuş, Koca daha sonra 15 Ekim'den itibaren vaka sayılarını da açıklayacaklarını duyurmuştu.

Reuters,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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