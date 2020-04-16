 DSÖ: Kısıtlamalar kademeli kaldırılmalı | DÜNYA | DW | 21.04.2020

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DÜNYA

DSÖ: Kısıtlamalar kademeli kaldırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsle ilgili kısıtlamaların virüsün yeniden güçleneceğini açıkladı.

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Koronavirüs krizinde bazı ülkelerin kısıtlamaları gevşetmesi Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Sorumlusu Dr. Takeshi Kasai, kısıtlamalar gevşetilirken toplumsal hayatın işlemesi için insanların yeni bir yaşam tarzına hazır olması gerektiğini kaydetti. Ancak Kasai, koronavirüsün de kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek yaşam tarzlarının ve sağlık sistemlerinin virüse uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu.

İnternet üzerinden düzenlediği basın toplantısında konuşan Kasai "En azından bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar bu sürecin bizim yeni normalimiz olması gerekiyor" dedi.

"Salgın gözlemlenmeli"

Kısıtlamaları kaldırmayı düşünen hükümetlerin bunu dikkatli ve kademeli olarak yapmasını isteyen Kasai, hükümetlerin ekonomilerini ayakta tutmaya çalışırken insan sağlığına da özen göstermesi ve salgını gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Yetkili, koronavirüs olduğu sürece hiçbir ülkenin potansiyel bir salgına karşı güvende olmadığını söyledi.

Batı Pasifik bölgesi, son haftalarda pandemi konusunda ABD ve Avrupa'ya göre iyi durumda olsa da Singapur ve Japonya'da vaka sayılarında artış kaydedildi.

Sağlık yetkililerinin endişelerine rağmen ABD'de Pazartesi günü bazı eyaletler tarafından normale dönüş planları açıklandı. Boeing ve bazı başka ABD şirketleri üretime yeniden başladı. Avrupa ülkelerinde de Pazartesi gününden itibaren kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı.

BM'den adil korona ilacı ve aşısı çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke, koronavirüse karşı önümüzdeki süreçte geliştirilecek aşıya adil erişim talebinde bulundu. Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen kararda gelecekte salgına karşı geliştirilecek ilaçlar ve aşıların ihtiyacı olan tüm ülkelere "adil, şeffaf, eşit ve verimli" bir biçimde sunulması gerektiğine dikkat çekildi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, pandemiye karşı mücadelede önleyici aşı, ilaç, test ve serumların dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasını düzenleme çağrısında bulundu. BM üyeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin eşit koşullarda ilaç ve aşıya ulaşımlarının güvence altına alınması gerektiğine dikkat çektiler. Koronavirüse karşı henüz aşı veya ilaç geliştirilemedi. Ancak bu konuda dünyadaki bir çok ülkede çalışmalar sürdürülüyor.

Reuters, AP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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