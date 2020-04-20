 DSÖ: İyileşenlerin bağışıklık kazandığına dair kanıt yok | YAŞAM | DW | 25.04.2020

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YAŞAM

DSÖ: İyileşenlerin bağışıklık kazandığına dair kanıt yok

COVID-19’u atlatan hastalara yeni tip koronavirüsün yeniden bulaşmayacağına dair kanıt olmadığını açıklayan DSÖ, bazı ülkelerde tartışılan “bağışık belgesinin” de salgının yayılmasını artırma riski olduğunu vurgulandı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 hastalığına yakalandıktan sonra iyileşenlerin yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı görüşüne karşı uyarıda bulundu. DSÖ'den Cumartesi günü yapılan açıklamada, “COVID-19 geçirdikten sonra iyileşen ve antikor üreten kişilerin ikinci bir enfeksiyondan korunduklarına dair şu aşamada herhangi bir kanıt bulunmuyor” ifadesi kullanıldı. 

Bazı ülkelerde, koronavirüse karşı kanlarında antikor oluşanlara “bağışıklık sertifikası” verilmesi, böylelikle bu kişilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın işe gidebilmesi veya seyahat edebilmesi gündeme gelmişti. Bu tartışmalara işaret eden DSÖ, "Bu uygulama gerçekten virüsün yayılmasının sürmesi riskini artırır” dedi. 

Piyasada farklı antikor testlerinin bulunduğuna işaret eden DSÖ, bu testlerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin incelemelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalite açısından yeterli olmayan testlerin, iyileşen bazı kişilerde antikor bulunduğunu göstermeyeceğini belirten DSÖ, yeni tip koronavirüsün hiç bulaşmadığı kişilerde de yanıltıcı bir şekilde antikor bulunabileceğini ifade etti. DSÖ, bazı testlerin uzun süredir bilinen koronavirüs türlerine duyarlı olduğunu, bu nedenle de yanıltıcı sonuçlar verebileceğini kaydetti. 

Nüfusun yüzde kaçında yeni tip koronavirüse karşı antikor bulunduğuna ilişkin bilgi veren testleri desteklediğini belirten DSÖ, "Ancak mevcut testlerin çoğu, bu kişilerin ikinci bir enfeksiyona karşı bağışıklığının olduğu tespitinde bulunmuyor” ifadesini kullandı. DSÖ, bu nedenle de, iyileşenlerin bağışıklık kazandığını düşünerek, salgına karşı önlemlere uymayı ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. 

Reuters,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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