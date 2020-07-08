 DSÖ, İstanbul’da Acil Durum Ofisi açacak | TÜRKİYE | DW | 09.07.2020

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TÜRKİYE

DSÖ, İstanbul’da Acil Durum Ofisi açacak

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hans Kluge ve Fahrettin Koca

Hans Kluge ve Fahrettin Koca

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptı. Görüşmede İstanbul’da bir DSÖ’nün bir acil durum ofisi açması konusunda kalındı.

"İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz" diyen Koca "Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis yapacağı çalışmalarla COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir" diye konuştu.

Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma basın toplantısı sonrasında imzalandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge de konuşmasında sağlık altyapısı, artırılmış test kapasitesi, temas takibi, pandemiyle mücadelede koruyucu teçhizat üretimi ve solunum cihazı konusunda ve düşük ölüm oranları sebebiyle Türkiye'yi övdü.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu korumada başarılı olduğunu belirten Kluge Avrupa'da yaşlı nüfus arasındaki yüksek ölüm oranlarını bir felaket olarak tanımladı.

Kluge'nin Türkiye ziyareti pandemi boyunca yaptığı ilk yurtdışı ziyareti oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Ankara'da bir ülke ofisi bulunuyor.

9 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı ise 5 bin 300. Son 24 saat içinde 1024 yeni vakanın tespit edildiği Türkiye'de son bir gün içindeki can kaybı ise 18 olarak kaydedildi.

DW, AP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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