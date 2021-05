DSÖ: Hindistan varyantı 44 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Hindistan'da ilk kez Ekim ayında tespit edilen yeni tip koronavirüs mutantı B.1.617'nin DSÖ'nün 6 bölgesindeki 44 ülkede görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu ülkelerden bulguların yer aldığı veritabanında 4 bin 500'den fazla örnekte bu mutanta rastlandığı, ayrıca beş ülkeden gelen bulgularda da Hindistan varyantıyla ilgili olduğu belirtilen kanıtlar görüldüğü belirtildi. Varyantın Hindistan dışında en yoğun olarak görüldüğü bölgenin ise Büyük Britanya olduğu açıklandı.

"Endişe verici"

Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel koronavirüs salgınını tetikleyen Sars-CoV-2 mutasyonlara uğrayarak yayılmaya devam ediyor. Virüs bu zamana kadar kimisi ilk ortaya çıkan virüsten daha tehlikeli ve bulaşıcı olan binlerce varyanta dönüştü.

DSÖ, Pazartesi günü Hindistan'da ortaya çıkan B.1.617 mutantını "endişe verici" olarak sınıflandırdı. Örgüt varyantın diğer mutasyonlarla kıyaslandığında muhtemelen daha bulaşıcı olduğuna ve ayrıca antikorlara karşı da daha az tepki gösterdiğine dikkat çekti.

DSÖ, Sars-CoV-2'nin potansiyel tehdit içeren varyantlarını "gözlem altında tutulanlar" ve "endişe verici olanlar" olarak iki kategoriye ayırıyor. Endişe verici olarak değerlendirilen varyantların daha bulaşıcı olduğu, kontrol altına alınmasının da diğerlerine göre daha zor olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca bu tür mutantların hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığı da belirtiliyor.

Aşıların mutantlara etkisi tam bilinmiyor

Aşıların veya ilaçların mutant virüslere karşı etkinliği ise henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değil. Bu konudaki laboratuvar çalışmalarının ilk sonuçları antikor nötralizasyonunda sınırlı bir azalma olduğunu gösteriyor. Ancak bunda aşıların ve ilaçların etkisinin ne kadar yüksek olduğu bilinmezken, aşı olanların yeniden enfeksiyon kapma riski konusunda da kesin veriler bulunmuyor.

Hindistan'da durum kritik

Hindistan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk kez B.1.617 varyantına rastlandığını Tüm Grip Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi (Global Initiative for Sharing All Influenza Data "Gisaid") veritabanına bildirdi. Bir milyar 300 milyon nüfusu olan ülke şu anda oldukça şiddetli geçen ikinci korona dalgası ile mücedele ediyor. Her gün 300 binden fazla yeni enfeksiyon vakası tespit edilen ülkede günde yaklaşık 4 bin kişi de virüse bağlı nedenlerden yaşamını yitiriyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Vaka sayısı hızla artıyor Hindistan'da son 24 saat içinde resmi açıklamalara göre 3 bin 689 insan Covid-19'a bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Aynı süre içinde 400 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçirildi. Ülkede ölenlerin sayısıise 216 bine yaklaştı. Bazı şehirlerde krematoryumlarda yer kalmadı.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta İnsanların umudu tapınaklar Nefes almakta güçlük çeken yaşlı bir kadın, Delhi’nin eteklerindeki bir Sih tapınağının bahçesinde ücretsiz takviye oksijen için sırasını bekliyor. Ülkede oksijen destekleri sınırlı. Nefes darlığı yaşayan bir çok kişi Delhi yakınlardaki Ghaziabad’da bulunan bu tapınağa akın etti.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Hastaneler hastaları geri çeviriyor Başkent Yeni Delhi dahil olmak üzere, ülkenin bir çok yerindeki hastaneler, hastalara verecek oksijen ve yatakları olmadığı için hastaları geri çevirmek zorunda kalıyor. Ghaziabad'daki bu Sih tapınağı, git gide bir hastanenin acil servisini andırır oldu. Hastanelerde yer olmayınca, Delhi'nin dört bir yanındaki insanlar da derme çatma sağlık hizmetleri alabileceği alanlar bulmaya çalışıyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Hastane önünde muayene Kalküta yakınlarında çekilen bu fotoğrafta, bir sağlık görevlisi hastanın kanındaki oksijen seviyesini test ediyor. İnsanlar tedavi görmek için saatlerce beklerken, doktorlar da hastanelerin önüne park etmiş arabalarda ve taksilerde insanları tedavi etmeye çalışıyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Hastalar oksijen bulmak için yardım istiyor Bu çift, Ahmedabad kenti yakınlarında bir hastanede sırasını bekliyor.Hindistan’daki hastanelerin kapılarında, oksijen bulmak için yardım isteyen, ölen sevdikleri için sokaklarda ağlayan insanların görüntüleri hem sosyal medyaya hem de ulusal medyaya yansıdı.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Krematoryumlarda ölülerin yakılmasına aralıksız devam ediliyor Krematoryumdaki genç bir çocuk ölen babasının yasını tutuyor. Sadece geçen ay, Hindistan'daki günlük Covid vakaları sekiz kat, ölümler 10 kat arttı. Sağlık otoriteleri, gerçek ölü sayılarının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini öngörüyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Genç hastaların sayısı fazla Fotoğraftaki 35 yaşındaki kadın solunum güçlüğü çekiyor. Diğerleri gibi o da oksijen desteği almak için bir hastanenin önünde bekliyor. Bilim insanları vaka sayılarının daha da artmasından endişe ediyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Ölenlerin yakınları yas tutuyor Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden birinin ailesi Yeni Delhi'deki bir hastanenin morgunun önünde yas tutuyor. Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, mevcut enfeksiyon dalgasının “son derece tehlikeli" olduğunu ve insanların daha şiddetli hastalandığını söyledi. Kejriwal, ayrıca hastaneye yatış sürelerinin de uzadığını ekledi.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Yeni mezarlıklar inşa ediliyor Krizin boyutları en çok mezarlıklarda ve krematoryumlarda göze çarpıyor. Başkent Yeni Delhi'deki mezarlık alanları tükenmek üzere. Diğer şehirlerde yakılan cenaze ateşleri gece gökyüzünü aydınlatıyor. Bhopal kentindeki Bhadbhada Vishram Ghat krematoryumunda görevli olan Mamtesh Sharma, "Virüs, şehrimizin insanlarını bir canavar gibi yutuyor” diyor.

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta Aşılama yetersiz Hindistan'ın aşılama programı kapsamında ülke nüfusunun yalnızca yüzde 10'u bir doz aşı olabildi. İki doz aşı olanlar ise toplam nüfusun yüzde 1,5'ine denk. Acil durum planı kapsamında, 18 yaş ve üstü Hintliler 1 Mayıs'tan itibaren aşı almaya hak kazandı. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'ın daha fazla AstraZeneca aşısı üretebilmesi için hammadde göndereceğini açıkladı.



Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da hastanelerde oksijen yetersizliğinden ölenlerin sayıları da gün geçkitçe artıyor. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler Hindistan'a acil yardım malzemeleri ve tıbbi cihaz gönderdiler.

