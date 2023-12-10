DSÖ: Gazze'de salgın hastalık riski artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 14'ünün işler halinde olduğunu ve bölgede salgın hastalık riskinin arttığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların, Gazze'de sağlık sistemi üzerindeki sonuçlarının "felaket boyutunda" olduğunu söyledi.

"Çatışmanın sağlık üzerindeki etkisinin felaket boyutunda olduğunu söylemek malumun ilanı olacaktır" diyen DSÖ Genel Direktörü Tedros, "Toplamda sağlık ihtiyaçları çarpıcı bir biçimde arttı ve sağlık sisteminin kapasitesi üçte bir oranında düştü" ifadelerini kullandı.

Tedros Filistin topraklarındaki sağlık koşullarını görüşmek üzere toplanan DSÖ yürütme kurulunda yaptığı konuşmada Gazze'deki şartların ölümcül hastalıkların yayılması için ideal olduğunu belirtti.

"Sürekli daha fazla insan daha küçük alanlara taşındıkça, aşırı kalabalık, yeterli gıda, su, barınak ve hıfzısıhha eksikliğiyle birlikte hastalıkların yayılması için ideal koşulları yaratıyor" diyen Tedros, ishal, sarılık, nefes yolu gibi salgın hastalık belirtileri olduğunu ve bunlarla ilgili riskin yaklaşan kış nedeniyle daha da artacağını belirtti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Fotoğraf: Ajit Solanki/AP/dpa/picture alliance

İşleyen hastanelerde stoklar tükendi

Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmekte olduğunu belirten Tedros, 36 hastaneden sadece 14'ünün kısmen işler halde olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü, Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki büyük hastanenin de yatak kapasitesinin üç katı kadar dolu olduğu, stoklarının tükendiği ve yerinden olmuş binlerce kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi birçok ülkenin terör örgütü kabul ettiği Hamas, 7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'nin dışına çıkarak saldırılarda bulunmuştu. Bin 200'den fazla kişinin öldüğü saldırılarda Hamas yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı. İsrail'in bu saldırılara yanıt olarak Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere çoğu sivil 17 bin 700'den fazla insan hayatını kaybetti.

Tedros 7 Ekim'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık tesislerine yönelik 449 ve İsrail'deki sağlık tesislerine yönelik de 60 saldırıyı kaydettiğini belirtti. Tedros "Sağlık çalışanlarının işi olanaksız ve doğrudan ateş hattındalar" diye konuştu.

Reuters,AFP / EC,ET

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